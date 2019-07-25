幼教薪酬表正諮詢業界 操作困難待解

現按「薪酬範圍」予學校彈性

幼稚園教育計劃（前稱免費優質幼稚園教育）2017/18學年實施至今兩年。楊潤雄接受專訪稱，幼稚園現時按「薪酬範圍」安排支薪，予學校彈性，「表現好可給較人工獎勵」，亦保障到新入職教師有兩萬多元起薪（見表）。不過，幼教界一直認為「薪酬範圍」無法保障資深幼師薪酬待遇，幼師亦無從「跟薪點（Point）」轉任其他學校，故倡設薪級表，統一薪酬層級供各校跟從。

班別人數不一 恐釀不公

對於幼教界倡設薪級表，楊潤雄稱，會以假設有薪級表為一個檢討方向，但要解決引伸的問題，例如若沿用現行發放幼稚園資助模式，按學生人數發薪酬資助，但上下午班人數不一，教下午班教師教較少學生，「如何處理公平問題？」若隨中小學以班數決定教師人手資助，則面對幼稚園收生非中央派位、自由市場機制下有班別「未坐滿」問題，「收不足學生一班，如何給津貼？」他稱，其中一個解決「坐不滿」的方法是設幼稚園派位機制，即如同中小學派位，但會引伸更多問題，如規劃校網、家長選擇受限及公平等，強調現階段會與業界討論不同解決方案。

未考慮全額資助全日制

目前全港有逾750校參加幼稚園教育計劃，約九成半日制幼稚園免費；全日/長全日制課程全年學費中位數8000多元。楊潤雄稱，全日制校營運，由政策實施時已採教育局家長共同承擔各一半成本理念，暫時看不到有需要調整比例，即未考慮全額資助全日制家長。楊認為在學理上，全日班學童不比半日班優勝；而家長因工作需送子女讀全日制，有工作收入，理論上可承擔學費。

明報記者 陳嘉詠 魏綺婷