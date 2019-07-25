專訪：談青年抗爭 楊潤雄：沒人無故傷害人 背後不滿值得深究 「過激暴力才是問題」

稱過激「是社會整體問題」

楊潤雄於示威者在中聯辦抗議及上環警民衝突、元朗襲擊事件發生前接受訪問。提及早前年輕人參與示威，他認為本港有表達意見的自由，年輕人出來發表意見、對事件有自己看法沒有問題 ，「我們只是擔心有時部分人士，不完全是年輕人，使用過激或暴力的方法，這才是問題」。對於有人將矛頭指向教育問題，楊稱「我不會說這是教育的問題，這是社會上整體需面對的問題」。他說看到大部分年輕人和平、理性表達意見，於教育上會繼續工作，培養年輕人明辨思考、懂得與人相處、互相尊重。

盼大眾靜下來坐一起理性傾

楊潤雄說，政府已承認處理修例上有不足之處，未能讓市民理解政府提出修例的原因。他認為，現時情况同時反映社會一直有不滿情緒，如年輕人置業、創業、學業問題，亦有人歸咎政制問題等，這些值得再深入研究。

他說，政府已表示不會再提修例、特首亦稱將多花時間與各界溝通，特別是年輕人。他希望，大眾「嘗試靜下來，重新坐在一起，理性去傾一傾一些問題」，亦盼溝通過程「令大家多點了解、多點包容，亦令我們未來政策施政、或解決這些問題的方向，可更加貼近他們的要求」。

政府強調要多與年輕人溝通。楊潤雄說，政府各局會盡量爭取機會，聆聽年輕人心聲和溝通，「於我們政策出之前或做決定前，多聽他們的聲音」。教育局較常接觸學校，與學生有直接關係，楊潤雄說局方責無旁貸，有責任蒐集年輕人意見。但因學生人數眾多，局方要「繁密地傾，是難的」，局方會考慮透過學校或教師多了解年輕人，亦會與業界商討採用何等方法。教育局亦會協助其他與年輕人接觸的部門，如民政事務局。

談絕望 指有課程育正向思維

反修例事件令一些年輕人感絕望，情緒低落。楊潤雄說，個人成長是教育重要一環，「現行課程有一定的工作，亦有其他的計劃，如成長的天空（計劃）」，培養學生正向思維、面對挑戰等。他又表示，每年9月開學，學生因面對新環境，情緒會較波動，今年更有大型社會運動，「可能多點人情緒會波動」，局方正籌備開學時提醒學校注意教師或學生的情緒，亦希望今次事件盡快平息。

憂近日事件 社會對學校失信心

楊潤雄又稱，近日有不同個別事件，如有教師教學情况被質疑或通識科成為議論焦點，「反而我擔心社會會否對學校教育失了點信心，以往大家信任學校、信任老師可以將自己子女教得好好，現時會否因這些個別事件，引致大家對學校的教育有懷疑呢？」他稱，局方有需要仔細思考，幫助社會重建對教育制度的信心，「或不會有這些懷疑一直擴散出去」。

至於通識科，楊潤雄表示，科目原意培養學生跨學科知識、關心社會等，現時遭外界質疑是否違原意。他說，學校課程檢討專責小組正就各科做公眾諮詢，局方收到最終報告後，會詳細考慮當中建議。

明報記者