加路連山道改劃 區議員倡減三分一商業樓面

規劃署早前就黃泥涌分區計劃大綱圖提出修訂，加路連山道機電署前總部地盤面積約28.6萬平方呎，將分割成兩部分發展，其中面向禮頓道的17.2萬平方呎作商業用途，商業樓面約107.64萬平方呎，計劃興建兩幢28至35層高商廈；餘下部分佔地11.4萬平方呎，將興建區域法院綜合大樓，總樓面面積75.3萬平方呎。政府方案預留公眾休憩用地約6.4萬平方呎，佔地盤面積約22%。

憂加劇擠塞 灣仔區會反對政府方案

灣仔區議員伍婉婷表示，區議會已表明反對政府方案，擔心加劇區內交通擠塞，及影響景觀。她於今年6月向該區居民收集意見，居民原則上不反對興建區域法院，但對興建兩幢商廈有保留，擔心加劇區內擠塞及及影響空氣質素。

城市設計師張量童表示，「政府以十字𠝹豆腐的方式規劃加路連山道用地，按土地用途分割成兩幅，中間建路是官僚思維」，不但未能有效使用土地，兩座商廈更會阻擋氣流，令風速減慢，污染物難以吹散。他建議將土地合併發展，在一幅土地上同時興建商廈及區域法院各一座，以騰出中央土地闢作中央露天廣場，提供約13萬平方呎休憩用地，較政府方案6.4萬平方呎增加約一倍。

張量童又稱，政府方案的交通評估「去到好盡」，未納入評估未來發展，「區內交通隨時超出負荷」，又指規劃發展規模，應作綜合評估，除了考慮經濟效益，亦應平衡社區需要，故建議削減約三分一商業樓面面積，由現時政府建議的107.64萬平方呎減至72萬平方呎，並建議興建5層地庫，包括一層交通交匯處，紓緩交通擠塞問題。