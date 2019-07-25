加路連山道改劃 區議員倡減三分一商業樓面

【明報專訊】城規會邀請公眾就改劃銅鑼灣加路連山道土地用途提交申述意見限期昨屆滿，灣仔區議員伍婉婷聯同城市設計師張量童建議削減約三分之一商業樓面面積，原來兩座商廈減至1座，以減少車流；又建議一地多用，代替政府提出將土地「一分為二」的做法，以騰出更多土地闢作公共空間。
規劃署早前就黃泥涌分區計劃大綱圖提出修訂，加路連山道機電署前總部地盤面積約28.6萬平方呎，將分割成兩部分發展，其中面向禮頓道的17.2萬平方呎作商業用途，商業樓面約107.64萬平方呎，計劃興建兩幢28至35層高商廈；餘下部分佔地11.4萬平方呎，將興建區域法院綜合大樓，總樓面面積75.3萬平方呎。政府方案預留公眾休憩用地約6.4萬平方呎，佔地盤面積約22%。
憂加劇擠塞 灣仔區會反對政府方案
灣仔區議員伍婉婷表示，區議會已表明反對政府方案，擔心加劇區內交通擠塞，及影響景觀。她於今年6月向該區居民收集意見，居民原則上不反對興建區域法院，但對興建兩幢商廈有保留，擔心加劇區內擠塞及及影響空氣質素。
城市設計師張量童表示，「政府以十字𠝹豆腐的方式規劃加路連山道用地，按土地用途分割成兩幅，中間建路是官僚思維」，不但未能有效使用土地，兩座商廈更會阻擋氣流，令風速減慢，污染物難以吹散。他建議將土地合併發展，在一幅土地上同時興建商廈及區域法院各一座，以騰出中央土地闢作中央露天廣場，提供約13萬平方呎休憩用地，較政府方案6.4萬平方呎增加約一倍。
張量童又稱，政府方案的交通評估「去到好盡」，未納入評估未來發展，「區內交通隨時超出負荷」，又指規劃發展規模，應作綜合評估，除了考慮經濟效益，亦應平衡社區需要，故建議削減約三分一商業樓面面積，由現時政府建議的107.64萬平方呎減至72萬平方呎，並建議興建5層地庫，包括一層交通交匯處，紓緩交通擠塞問題。