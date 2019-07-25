不諳游泳男子 西貢夜潛捉蟹溺斃

捉蟹位置水深約1米

38歲死者姓李，據悉已婚，居於清水灣坑尾頂村，他不懂游泳，第一次到上址捉蟹。前晚9時許，李偕3名友人到榕樹澳，在水深約一米位置捉蟹，約兩小時後，友人發現李失蹤，於是報警。消防蛙人奉召到場，飛行服務隊直升機亦利用射燈在上空盤旋搜索，至昨凌晨1時許，搜救人員在離岸200米、水深約兩米處的水中將李救起，他當時口吐白沫，昏迷不醒，被送往威爾斯親王醫院搶救，證實不治。警方初步調查後相信事件無可疑，死因有待驗屍確定，不排除因該處海牀凹凸不平導致意外。

水深兩米處救起 或海牀不平出事

潛水歷險會課程總監區紹堅說，西貢一帶為潛水熱點，不少人會捕捉海產。他強調潛水有一定風險，水底或有淤泥，「海牀會突然深咗落去」，而徒手潛水對水性要求頗高，建議不熟水性的人先學習游泳，夜潛時亦應有足夠照明工具，最好有快艇支援。

本月曾發生3宗水上活動溺斃事件。本月7日，13歲男童偕同學到西貢大頭洲魚排遊玩，嬉水時疑遇溺失蹤，送院不治。本月9日，18歲應屆中學文憑試考生趁放榜前夕，偕兩名同學到大嶼山長沙海迎灘游泳，遭大浪捲走溺斃。上周二（16日），六旬漢偕友人在西貢租船出海釣魚，其間墮海溺斃。