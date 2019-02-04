IVE男生助填問卷 4人涉威嚇購健身服務

4名被告依次為銷售員黃展澤（20歲）、健身教練區存信（24歲）、銷售員譚嘉希（21歲）及張梓健（22歲）。控罪指稱各被告分別於去年3月24日及4月4日，向周俊宏銷售價值3000元、向梁浩明銷售價值1.8萬元的健身服務時，對二人作出威嚇營銷行為。

現任職資訊科技程式員的22歲男事主周俊宏供稱，案發時就讀IVE二年級，去年3月24日晚上途經和富商業大廈，首被告捉其肩膊稱 「差一個就收工，幫手填問卷」，他答應。

拿走事主提款卡 稱「職員入錯嘢」

着事主盡快提出戶口款項

到達健身中心後，次被告拿出客戶協議書，指示事主填寫個人資料和簽名，又稱「想拎提款卡睇睇」，事主謊稱沒有，卻被次被告瞥見銀包內有提款卡。第三被告拿走事主提款卡，首被告急忙表示「職員入錯嘢」，着事主盡快提出戶口所有款項，否則公司會將他的結餘全部取出。

事主質問「你哋同詐騙集團有咩分別？」

提取3700元後，事主回到健身中心，發現客戶協議書上多了條款列明「3000元和6堂課」，但他「完全無理，只想拎完身分證就走人」，首被告稱暫時不能更改課程內容，並索取款項。事主感憤怒，反問「你哋同詐騙集團有咩分別？」然而他因怕眾被告纏擾，終答應繳款，首被告稱憑單據可數日後獲退款。數日後事主上門追錢，次被告表示「出咗狀况」，未能退款，事主沒追問；一個月後他再度上門追討仍不果，遂報警。聆訊今續。

【案件編號：KCCC971/19】