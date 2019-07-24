專欄：社會信用評分制，從何而來？ ／文：章濤

社會信用評分制在香港引起爭議固然是因為其牽連甚廣，但在政治角度外，我更希望從科技角度，具體講明這制度出現的時代背景。

大數據+5G+人臉辨識+高清鏡頭+AI

「評分制」其實就是一個龐大的數據整合和運算系統，如何準確掌握數據是關鍵。當大數據、5G網絡、人臉辨識技術、高清監控鏡頭和人工智能等技術逐一成熟時，相應難題也迎刃而解：大數據能計算個人行為模式及估算結果，5G網絡令運算過程實時進行，同時提高不同節點的數據傳遞效率，結合人臉辨識、高清監控鏡頭等技術，更可追蹤群體以至個人實時定位，確保能掌握所有人的位置和潛在行動；最後，人工智能令整套運算在「無人化」的基礎上實施，達至最大效率。以上科技元素環環相扣，造就評分制的誕生。換言之，社會信用制度絕對是這個網絡新時代的產物。

這制度的初衷，相信是希望用科技創立一個機制，令失信者、犯罪者除要付出法律代價，更有社會代價，從而構建「和諧社會」。不過，科技只可令複雜的制度系統精準運作，但系統的運作卻不單純是科技的事，如當中的加減分標準如何訂立？誰來訂立？訂立標準究竟是按政治、經濟、倫理抑或道德？以上這些，值得大家深思。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]