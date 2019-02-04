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台初創研發 動物配種變STEM學習用途 250元鏡頭探索微觀世界

【明報專訊】台灣生物科技公司AIDMICS以逾千萬台幣（折合逾200萬港元）研發焦倍60至400倍的手機顯微鏡及光學貼紙，技術原用於檢測動物精子以助配種，3年前轉用於STEM教育，今年首次參加香港書展，讓學生可以250港元購買，探索微觀世界。公司執行長林書聖說，產品獲逾百家港校教師查詢及採購，「對比美國、台灣、大陸，香港學生及家長對科學教育認識不深，不太曉得顯微鏡運用，所以香港、大灣區市場有很大拓展空間」。

獲台灣、矽谷創投公司注資200萬美元的AIDMICS，開發的手機顯微鏡原為癌症病人作初步血液分析，並嘗試用藥殺死癌細胞，「但結果還是有癌症病人死掉」。執行長林書聖表示，後來公司改以手機顯微鏡替農場檢測動物精子的濃度、運動性等，以協助配種，產品獲台灣海洋公園採購，用於協助海豚繁殖，及後亦有中國大陸、西班牙、中東等畜牧公司採用。

有次林書聖朋友的孩子向他借用顯微鏡作學習用途，令他萌生轉攻教育念頭，遂投資逾千萬台幣研發焦倍分別為60及400倍的手機顯微鏡，學生以250或800港元，配合智能手機，便可擁有一台60或400倍的可攜帶顯微鏡︰60倍的鏡頭可細緻看到昆蟲的腿及腿毛；400倍鏡頭更可看到腿的脈絡，以及沾於腿毛的花粉。

配合智能手機 昆蟲腿毛可見

AIDMICS研發的「光學貼紙」透光率99%，將樣本以該貼紙固定於膠片上便可觀察，「以前要用刀解剖樣本，再在膠片塗化學物，才可用顯微鏡觀察，現在孩子把想看的東西用光學膠紙貼上膠片，便可細看」。林說來香港書展5日，有逾百家學校教師即場購買及查詢。

產品現獲台灣誠品集團、日本倍樂生（Benesse）教育集團採用，林書聖表示未來會開拓大灣區巿場︰「內地跟香港市民消費力高、重視孩子教育，還是有市場。」他表示，內地家長多關心產品能否幫助考試獲高分；台灣、美國家長着重用讓孩子自由探索科學，「台灣家長一般會問顯微鏡幾倍（倍率）、透視率如何。但香港學生及家長看似對科學教育認識不深，不太曉得顯微鏡運用，不懂問這些問題，這方面，教育機構要補強一下」。

明報記者

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