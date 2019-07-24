疫苗疑水貨 11內地客追環亞7.8萬 原感來港打針「較靠譜」

11名申索人分別為林思捷、吳園園、謝娟蘭、劉小娥、謝美善、謝慧蘭、李妤婷、劉佳、劉燕，以及由練小萍代表的兩名子女，被告為環亞體檢集團有限公司。其中首6名申索人另向環亞董事吳惠茵、環亞公司秘書即臻達商業顧問有限公司及其董事周演明索償。臻達昨由男職員應訊，他庭外稱臻達僅負責環亞文書工作，不牽涉環亞業務。環亞則沒派代表到庭。

大多已繳全款 打一針後環亞結業

在深圳工作的吳園園於庭外表示，對事件「很氣憤」，她經同事推薦的內地中介公司「美佳預約網」，再由微信聯絡中間接頭人往環亞打針，已向中介繳款逾2000元人民幣作訂金，再向環亞付6000元餘款，並稱來港打疫苗「比較靠譜」，得知是疑似水貨後「很失望」，她已將事件通報衛生署，但暫時未獲回覆。

根據申索書，眾申索人於2018年11月至2019年4月期間，向環亞體檢集團購買九價HPV疫苗，收費介乎6600至8360元，包括訂金或中介費。大部分申索人已全數繳款，但僅接種一劑疫苗後，傳媒於2019年5月揭發該些疫苗疑為水貨，環亞亦在6月5日結業，部分申索人仍有兩劑未接種，要求全數退款。

兩申索人遭剔除 官要求證明屬水貨

首6名申索人的案件押後至8月29日再訊，其餘申索人的案件則在10月23日再訊，審裁官要求證明該些疫苗是水貨、每支針價錢等。練小萍為兩名子女的兩宗申索則被剔除，因練小萍並非子女的法定監護人。

【案件編號：SCTC24028、30、32-35、24367-71/19】