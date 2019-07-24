群煞斬人 西九5小時兩宗

四旬漢遭伏擊 手腳中刀送院

昨凌晨1時許，41歲吳姓男子偕同29歲陳姓男友人離開旺角通菜街6至8號一幢大廈時，4名埋伏附近的持刀中國籍男子突然跑出，向二人揮刀狂斬，吳手腳中刀浴血，逃至花園街近豉油街一間便利店外不支倒地；陳亦遭硬物擊傷頭部，及時跑開躲避，4名刀手逞兇後逃去。

救護員到場為傷者包紮，吳需戴上氧氣罩，清醒被送往伊利沙伯醫院治理；陳則清醒送往廣華醫院治理。現場未有發現兇器，警方經初步調查，案件暫列傷人，由旺角警區刑事調查隊第3隊跟進，暫未有人被捕。吳昨晚情况穩定，陳則已出院。據悉二人有多項案底。

印裔男遭10人襲擊 疑涉毒品交易

另外前晚9時許，尖沙嘴彌敦道重慶大廈地下一間雜貨店內，一名35歲印度裔男職員與一名友人交談，突然有10名南亞裔人闖入，其中4人取出刀及曲棍球棍襲擊男職員，他頭及手中刀，陷入半昏迷，衣服染有大量血漬，救護員到場將他送院搶救。警方大為緊張，持盾牌到場調查，惟疑兇已四散逃去，案件列作傷人，交油尖警區刑事調查隊第3隊跟進。據了解，事主有毒品案底，案件懷疑與毒品交易有關。事主至昨晚情况穩定。