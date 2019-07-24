未補價居屋租置 年尾准出租 涉34萬業主 議員批評租金不設限

【明報專訊】房協去年9月推出「未補價資助出售房屋——出租計劃」，讓合資格業主將未補價單位分租，紓緩輪候公屋家庭所需，惟反應冷淡。消息表示，計劃建議拓展至房委會居屋和租置計劃單位，料34萬業主合資格，盼今年第4季接受業主申請。新安排下，業主可出租整個單位予合資格租戶或指定非政府機構（NGO），但租金未設限。有立法會議員質疑，申請租戶多為基層，或未能負擔市值租金，最終難以受惠。
租予公屋輪候戶或非政府組織
房委會資助房屋小組委員會下周一（29日）開會，據悉將討論房委會試行加入房協的「未補價資助出售房屋——出租計劃」，讓擁有未補價單位10年或以上的業主分租，目前房協和房委會分別約有1.45萬個單位和約34萬個單位業主合資格。租戶方面，已輪候公屋至少3年的家庭或長者一人申請者可參與，單身申請人則須輪候公屋至少6年。
房協做「中介」 助配對業主租戶
消息稱，出租計劃亦有修訂，業主除可出租睡房，亦可出租整個單位予租戶或指定NGO，NGO可作為「二房東」，轉租予合資格的公屋申請人，盼可協助業主和租戶配對，並相信有助處理租務；另一修訂則由房協提供「放盤平台」，協助業主和租戶配對，他們須憑專屬驗證資訊登入平台。
執行細節方面，據悉由房協中央處理行政程序，業主最多只能將單位租予兩個租戶，防止過度分間，業主亦須於「標準租約」中聲明單位未有違規，但基於單位地區、樓齡、面積等各有不同，建議業主和租戶自由議定租金，若租期內租戶獲配公屋，須向業主提出兩個月預先通知以中止租約。
憂基層難付市值租 尹兆堅倡設限
立法會房屋事務委員會副主席、民主黨議員尹兆堅表示，同意計劃的大方向，但部分居屋位置優越，若租金未設限，猶如令基層家庭在私人市場租樓，難以受惠，「應該限租，（業主）未補地價，不能收十足（市值）租金，可以例如只收市值三分之二租金」。他又認為既設「放盤平台」配對業主和租戶，又可由NGO作為「二房東」，反而是「架牀疊屋」，成效未必顯著。
民建聯歡迎房委會釋放居屋的潛在資源，但該黨議員兼房屋事務委員會主席柯創盛擔心，基層家庭未必能負擔巿值租金，建議當局提出租金指引，並為參與租戶提供租津。
相關字詞﹕分租 資助房屋 房協 房委會 未補價資助出售房屋出租計劃