遇襲白裙女確認懷孕 沒告知醫院

前額和後腦位置受傷的趙小姐當晚身穿白色裙，由救護車送院，本報於周一凌晨曾在博愛訪問她。其後，網上傳出短片，可見有穿白裙「孕婦」受襲倒地。本報周一透過短訊查詢趙是否片中受傷孕婦，但當日未獲回覆。醫管局同日澄清急症室沒接收孕婦。

胎兒平安 惹「做戲」質疑要澄清

直至昨午，趙發短訊回覆本報確認自己是孕婦，懷胎不足3個月，本來不想事件被「放大」，「其實我已經覺得好困擾，如果唔係網上面言論咁過分，講到話有人做戲，我都唔會出聲」。

她說自己當日無傷及腹部，在醫院接受腦部電腦掃描前，無醫護問她是否懷孕。她於周一曾接獲醫院電話提及其電腦掃描結果顯示腦部無問題，着她放心，對方曾問她是否有可能懷孕和對上一次經期。趙說，當時反問對方為何要提供有關資料，並無向對方透露自己情况。

回想當晚遇襲，趙說「無論孕婦又好，女性又好，都唔應該打。應該係話根本唔應該打人」。她又說，將打人的白衣人緝拿歸案，才是對傷者最好的補償。

本報就趙小姐上述情况向博愛醫院查詢，該院回覆稱，根據紀錄，急症室沒接收過與元朗襲擊事件有關的孕婦或流產個案。一般而言，醫護會按病人的放射檢查部位詢問婦女是否懷孕，例如做腹腔或盆腔的放射檢查，輻射劑量有影響胎兒發展的風險，醫護事前需詢問婦女是否懷孕；但其他部位如腦部掃描，並不影響胎兒，毋須查詢是否懷孕。

（反修例風暴）