「不再信警察」遇襲眾志成員不報警

周日港島遊行14人送院，至昨午6時，仍有一名男子留醫瑪麗醫院，情况穩定，據悉他頭骨骨裂。本報連續兩日向警方查詢周日晚上理清場行動中共發射多少枚催淚彈、布袋彈、橡膠子彈等，警方至截稿前無回覆。

周日晚元朗襲擊中，醫管局共接收45名傷者，昨再多10人出院，至昨傍晚6時，有5名男子留醫屯門醫院，其中一人情况危殆、一人嚴重和三人穩定。據了解危殆者為人稱「飛天南」的57歲男子，他仍在心臟科深切治療部，已蘇醒。另一名40多歲男傷者情况嚴重。據了解，部分元朗傷者沒入院，有義務診治團隊接獲手和面被打腫的求助。

步往西鐵站 兩遇白衣人施襲

20多歲的阿源周日晚由中環入元朗，途中與10多名反修例示威者相認，欲支援元朗被襲者；大部分人穿黑衣，有人持長傘。阿源說當時西鐵不停元朗站，他們在朗屏站下車，再步行至元朗站，途至近南邊圍時遇上3名持藤條的中年白衣漢，對方一言不發打人，但示威者人數較多，即包圍對方，白衣人便離開。

阿源一行人繼續走，兩三分鐘後遇上第二批為數約10至20名、持木棍及藤條的白衣人。他說示威者先跟他們理論，叫他們不要再打人，「但他們沒說話，殺氣騰騰就打人」。

阿源是眾示威者中最遲逃脫的一個，一度被推倒在地，遭十數人圍毆一兩分鐘，亂棍下他頭頂、後腦位置，雙臂及膊頭多處瘀傷，整隻左耳發黑。他獲有心人義載至醫院，頭部傷口流血兩個多小時，最後共縫9針。

由遇見第一批白衣人到被義載離開現場，阿源說只是10分鐘內的事，他沒後悔到元朗「增援」，「就算驚都要去，難道讓他們（白衣者）肆虐？」他說會保留法律追訴權利，但不會報警，因不再相信警察。提到警方至前晚就事件拘捕6人，阿源語帶諷刺地問：「咁多人？幾百個人出來打人，只拘捕6個？」阿源認為當晚元朗如「無政府狀態」，白衣人想恐嚇示威者，惟他不會被嚇倒，若情况許可，他周末會參與正在醞釀的元朗遊行。

（反修例風暴）