西鐵站白衣襲擊 傷者擬索償港鐵 港鐵：有購三保為疏忽導致受傷賠償

明報記者

港鐵發言人稱，為保障公司及乘客利益，港鐵有購買第三者公眾責任保險，就職員在日常管理及運作時的疏忽，須對第三者的受傷或財物損失負上法律責任時提供保險保障。發言人指有既定程序處理乘客索償申請，如要索償，乘客可以書面形式提出，會轉介保險公司及其委託的公證行跟進。

有傷者未復工 盼集體民事索償增牙力

本報昨以記者身分致電港鐵熱線2881 8888查詢，職員表示索償沒有指定表格，申請人可書面列出事發日期、時間、地點，以及敘述事發詳情，將有關信件寄去香港郵政總局信箱9916號，或傳真至2208 3161。

傷者鄺先生說昨日手及背的傷口仍滲血，目前不清楚索償途徑，期望向港鐵提出第三者保險索償，「不是讀很多書，但被人打是事實」。他又說自己已購買意外保險，不知道賠償範圍是否涵蓋白衣人襲擊事件，「我寧願不要賠償，寧願政府定性事件為暴動」。

傷者M先生（化名）在元朗站遇襲後，背部滿佈長條狀傷痕，左手肘被打至皮開肉綻，縫了8針。他昨表示左手未能發力，當晚走避時亦不慎扭傷右腳，傷及腳掌骨裂舊患，至昨日仍感痛楚，若今日情况持續會再求醫，未知何時復工。對於索償，他說正委託朋友尋求立法會議員協助，探討是否可向港鐵提出民事索償，如情况許可，盼與傷者一起集體索償，認為較第三者保險有影響力。

涂謹申舉例：沒關車門可作理據

在車廂被白衣人兩面夾擊的民主黨立法會議員林卓廷說，當日被打至「嘴唇穿」，眼鏡亦不知所終，會先與律師研究受傷及損失是否屬港鐵的責任及第三者保險賠償範圍。他促請港鐵檢討當日沒有職員管理秩序及制止「狂徒」的安排。本身是執業律師的涂謹申說，如乘客被白衣人襲擊受傷而向港鐵申請第三者保險賠償，應列明受傷與港鐵職員的關係，例如沒有關閉車門、沒有駛離列車等，並交由保險公司等判斷港鐵有否出錯，若保險公司不肯賠償，可考慮與保險公司打官司。他續說，乘客如認為港鐵職員犯錯，或者職員失誤不屬第三者保險受保範圍，亦可直接控告港鐵。他指賠償通常包括醫藥費及受傷期間無法工作的損失，建議乘客保留相關單據等資料。

（反修例風暴）