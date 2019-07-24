港聞

港聞一

下一篇 上一篇

書展人流跌6% 書商：周日歷年最少人

【明報專訊】一連7日的書展昨結束，在示威浪潮下，不少參展商稱人流比去年少，周日書展更是30年來最少人，整體生意額比去年減一至三成。貿發局表示，7日展期吸引98萬人次入場，比去年破紀錄104萬人次少5.8%。

書展最後一日不算擠擁，有參展商最後衝刺大減價。萬里機構營銷及市場部經理黎曉朗說，昨天開始有20元起書本區優惠，另前天推出購買5本書以上有七折的優惠。他認為整體而言今年書展人流少一成。

天地：整體生意少三成

天地圖書業務發展經理陳志全認同周末人少了，且市民消費力比去年弱，買書的人少了。他更認為今年周日是30年以來最少人的周日，單單周日便比去年書展周日少了四成生意，他們比去年多推出不同書種，但整體比去年減少約三成生意。

除主流知名出版社，一些小型出版社及書店亦表示生意額比去年下跌。主打網絡小說的點子出版總編輯余禮禧稱，整體生意比去年微跌幾個百分點，特別是周日人流更只有平日一半。他估計，市民因社會政治環境，無心情消閒，消費意欲減少。但他沒打算減價，因為「對第一二日買書的讀者不公平」。

上周六曾稱生意稍勝去年的樂文書店負責人林女士則表示，周一、二人數銳減，預計最後生意額會比去年少。她估計與元朗白衣人攻擊市民導致人心惶惶、不敢外出有關，暫未能計算最後生意額。

小書商打和 感讀者對大店有保留

而第一年參加書展的小型出版社山道出版社，負責人Sam本預計會蝕，最後「打個和」，估計因為針對了特定顧客群。他又舉例，其攤檔有一本書賣得比其他檔貴，但有讀者仍堅持到來購買，感覺市民開始對大出版社有保留，轉而支持小型出版社。

大學生連儂牆寫元朗襲擊

另外，書展公衆地方昨出現連儂牆。有3名大學生在牆上寫上香港「三權分立」是「政府、警察及黑社會」，她們稱自己住在屯門及元朗。其中住在大棠的阿蛋（化名）表示，一直都知該區有黑勢力，「平日無咩事不會搞平民」，對於周日發生的事感匪夷所思，「過了這麼多年，讀了這麼多書，個個都有學識的，為什麼都可以搞到香港變成這樣？」她們寄望不知周日發生什麼事的人，特別是海外的人，能從連儂牆了解事件。

（反修例風暴）

相關字詞﹕書展

上 / 下一篇新聞

雙親墳墓被毁 何君堯促各方「停喇」 塗鴉碑斷 警列刑毁
雙親墳墓被毁 何君堯促各方「停喇」 塗鴉碑斷 警列刑毁
墳墓骨灰意義大 律師指判刑更重
墳墓骨灰意義大 律師指判刑更重
上節目拍枱離場 門外遭扔鞋斥「黑社會」
上節目拍枱離場 門外遭扔鞋斥「黑社會」
被問曾否籲鄉事行動 中聯辦部長未回應
被問曾否籲鄉事行動 中聯辦部長未回應
居民申周六「光復元朗」遊行 鄉事派要求拒批
居民申周六「光復元朗」遊行 鄉事派要求拒批
外資商會：衝突損營商信心 籲獨立查 生意跌藥房五成、金舖一成 招聘職位減兩成
外資商會：衝突損營商信心 籲獨立查 生意跌藥房五成、金舖一成 招聘職位減兩成
元朗人流未恢復 店員：一路做一路震
元朗人流未恢復 店員：一路做一路震
葉劉倡派8000元 否認為區選
葉劉倡派8000元 否認為區選
日韓籲國民避開港示威
日韓籲國民避開港示威
元朗襲擊再拘5人 村代表機場被捕 警：新界北3小時接2.4萬報案 遠超負荷
元朗襲擊再拘5人 村代表機場被捕 警：新界北3小時接2.4萬報案 遠超負荷
34前高官議員發起聯署 促設獨立調查委員會
34前高官議員發起聯署 促設獨立調查委員會
元朗區會副主席：早提醒警方 獲覆出事機率小
元朗區會副主席：早提醒警方 獲覆出事機率小
元朗中學延期補考取消活動
元朗中學延期補考取消活動
西鐵站白衣襲擊 傷者擬索償港鐵 港鐵：有購三保為疏忽導致受傷賠償
西鐵站白衣襲擊 傷者擬索償港鐵 港鐵：有購三保為疏忽導致受傷賠償
「不再信警察」遇襲眾志成員不報警
「不再信警察」遇襲眾志成員不報警
遇襲白裙女確認懷孕 沒告知醫院
遇襲白裙女確認懷孕 沒告知醫院
外國記者協會 默站抗議打記者
外國記者協會 默站抗議打記者
槍傷眼教師手術成功 面朝下休養兩周
槍傷眼教師手術成功 面朝下休養兩周
因政見與家人爭執 青年墮斃 百人悼念
因政見與家人爭執 青年墮斃 百人悼念
未補價居屋租置 年尾准出租 涉34萬業主 議員批評租金不設限
未補價居屋租置 年尾准出租 涉34萬業主 議員批評租金不設限
群煞斬人 西九5小時兩宗
群煞斬人 西九5小時兩宗
涉收兩犯9萬 赤柱監獄工藝導師被控
涉收兩犯9萬 赤柱監獄工藝導師被控
疫苗疑水貨 11內地客追環亞7.8萬 原感來港打針「較靠譜」
疫苗疑水貨 11內地客追環亞7.8萬 原感來港打針「較靠譜」
涉冒牌疫苗被捕醫生 關聯診所圍封
涉冒牌疫苗被捕醫生 關聯診所圍封
用假文書升職 中海物業兩人認罪
用假文書升職 中海物業兩人認罪
貨車撼路邊車 司機跟車工被困
貨車撼路邊車 司機跟車工被困
台初創研發 動物配種變STEM學習用途 250元鏡頭探索微觀世界
台初創研發 動物配種變STEM學習用途 250元鏡頭探索微觀世界
專欄：社會信用評分制，從何而來？ ／文：章濤
專欄：社會信用評分制，從何而來？ ／文：章濤
IVE男生助填問卷 4人涉威嚇購健身服務
IVE男生助填問卷 4人涉威嚇購健身服務
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】容海恩又有喜 笑稱一年抱兩
【Emily】容海恩又有喜 笑稱一年抱兩
【Emily】建制議員離席 深水埗區會流會 民協何啓明：又話唔搞政治？
【Emily】建制議員離席 深水埗區會流會 民協何啓明：又話唔搞政治？
【Emily】蔡淑嫻升創科局常秘 潘婷婷任署長
【Emily】蔡淑嫻升創科局常秘 潘婷婷任署長
【Emily】馬會新會所明年開幕 今起招500人
【Emily】馬會新會所明年開幕 今起招500人
【Emily】卿姐獲LSE頒博士 致辭籲英續關注香港
【Emily】卿姐獲LSE頒博士 致辭籲英續關注香港
【Emily】「國家最緊要」莫錦貴撐警應更強硬
【Emily】「國家最緊要」莫錦貴撐警應更強硬