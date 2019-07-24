書展人流跌6% 書商：周日歷年最少人

書展最後一日不算擠擁，有參展商最後衝刺大減價。萬里機構營銷及市場部經理黎曉朗說，昨天開始有20元起書本區優惠，另前天推出購買5本書以上有七折的優惠。他認為整體而言今年書展人流少一成。

天地：整體生意少三成

天地圖書業務發展經理陳志全認同周末人少了，且市民消費力比去年弱，買書的人少了。他更認為今年周日是30年以來最少人的周日，單單周日便比去年書展周日少了四成生意，他們比去年多推出不同書種，但整體比去年減少約三成生意。

除主流知名出版社，一些小型出版社及書店亦表示生意額比去年下跌。主打網絡小說的點子出版總編輯余禮禧稱，整體生意比去年微跌幾個百分點，特別是周日人流更只有平日一半。他估計，市民因社會政治環境，無心情消閒，消費意欲減少。但他沒打算減價，因為「對第一二日買書的讀者不公平」。

上周六曾稱生意稍勝去年的樂文書店負責人林女士則表示，周一、二人數銳減，預計最後生意額會比去年少。她估計與元朗白衣人攻擊市民導致人心惶惶、不敢外出有關，暫未能計算最後生意額。

小書商打和 感讀者對大店有保留

而第一年參加書展的小型出版社山道出版社，負責人Sam本預計會蝕，最後「打個和」，估計因為針對了特定顧客群。他又舉例，其攤檔有一本書賣得比其他檔貴，但有讀者仍堅持到來購買，感覺市民開始對大出版社有保留，轉而支持小型出版社。

大學生連儂牆寫元朗襲擊

另外，書展公衆地方昨出現連儂牆。有3名大學生在牆上寫上香港「三權分立」是「政府、警察及黑社會」，她們稱自己住在屯門及元朗。其中住在大棠的阿蛋（化名）表示，一直都知該區有黑勢力，「平日無咩事不會搞平民」，對於周日發生的事感匪夷所思，「過了這麼多年，讀了這麼多書，個個都有學識的，為什麼都可以搞到香港變成這樣？」她們寄望不知周日發生什麼事的人，特別是海外的人，能從連儂牆了解事件。

（反修例風暴）