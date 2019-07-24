元朗中學延期補考取消活動

本報翻查元朗區中學校網，發現最少7間學校暑期活動有特別安排，其中可道中學（嗇色園主辦）校網公布，就近日社會事件，明白家長或感憂慮，若家長決定不讓子女參與學校活動及補課，可致電回校，學校表示理解，教師亦會如常照顧出席學生。該校部分級別的數學科和通識科原定昨日補考，校長彭惠蘭解釋，考慮有學生或因安全憂慮未能回校，為免「不是同一批人一齊考」有違公平原則，故補考日期延遲至下月1日，待社會平靜下來再舉行。

路德會西門英才中學已暫停暑期活動和補習班，該校主任陳耀輝表示，「未知會停多久」，將每日留意最新事態，大原則以學生安全為首要考慮，同時將部分補課內容上載至網上學習平台。

元朗區中學校長會主席柳子權稱，前日與警方元朗區指揮官李偉文見面，對方承諾加派人手巡邏及盡快將犯事者繩之於法。

至於活動安排，柳子權稱由各校按情况而定，他任校長的金巴崙長老會耀道中學則已取消前兩日的中一適應課程及補課。

科大教大設特別住宿

8間資助大學中，科大和教大提供特別住宿安排，其中教大有6名學生臨時入住宿舍；浸大稱會視乎情况開放設施；中大和嶺大設彈性上班和上課安排；科大、理大、教大設24小時求助熱線；港大稱密切留意學生情况；城大稱學生有需要可與署理或候任學務長聯絡。

（反修例風暴）