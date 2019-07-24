元朗區會副主席：早提醒警方 獲覆出事機率小

上周二反修例者遭趕 後多信息流傳

王威信指出，有反對修例的市民上周二在元朗西鐵站附近的小公園辦放映會，當時被地區人士驅趕，當晚有大批警員在場，未致暴力場面。翌日，他與區內人士流傳網上貼圖，貼圖指有人提議7月21日晚上於元朗集合，「得元朗 得天下」；之後一天區內又流傳稱是鄉事發出的圖，內容是「嚴重警告」連登仔不要來元朗，號召區內人士阻黑衣示威者到元朗。王威信稱先後把這些資料傳給警民關係科，要求警方留意，但警方說無收到21日在元朗的集會申請，並評估出事機率不大。至於警方反黑組有否收到黑社會中人行動信息，王稱應由警方解釋，現時市民質疑警方處理，要求警方向區議會詳細交代事件。

朱凱廸批事件「港版義和團」

王威信說，周日晚在元朗西鐵站勸架，混亂間遭白衣男用棍襲擊，致右手手肘骨折。

立法會議員朱凱廸昨早出席商台節目《在晴朗的一天出發》時形容，周日事件是「香港版義和團事件」，先傳播假新聞稱有人會在7月21日去元朗「搞事」，再讓黑社會以「保家衛鄉」之名行事。朱質疑中聯辦是否背後指揮，製造恐懼，惟當中部分人想領功，行動做過了火。

田北辰促盧偉聰徹查否則撤職

實政圓桌立法會議員田北辰表示，市民會質疑警方不力，是否警隊管理層無力阻止前線「玩嘢」、或甚是支持前線「玩嘢」，或者不知情，要求警務處長盧偉聰查明事件，否則盧應撤職負責。

（反修例風暴）