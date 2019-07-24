34前高官議員發起聯署 促設獨立調查委員會

聯署建議委員會的職權範圍，包括調查政府提修例引起社會廣泛反對的成因和情况，另包括但不限於政府從宣布修例至6月15日暫緩但不撤回修例的處理手法是否恰當。另外，聯署建議調查警方與示威者或其他公眾人士自6月9日以來多次衝突的事實和情况，有否任何事件顯示示威者或其他公眾人士，使用過分武力或策略故意激發與警方衝突；以及檢討警方為應付衝突採取的部署及行動的恰當性，包括武力是否合乎比例等；基於以上調查結果，提出有助社會和解的適當措施的建議。

加入聯署李淑儀：可還警公道

李淑儀接受本報查詢表示是自發簽署聲明，認為香港撕裂嚴重，除譴責暴力外，更重要是以行動解決、修好社會，而成立獨立調查委員會是政府份內可做的事，她認為聲明中建議的調查範圍公允。至於有人認為獨立調查委員會或變成針對警方，她強調自己尊重警方，讚揚他們「用心用力」，但既然外間對警隊有誤會、指摘，「不如查清楚，還警隊公道」。

聯署發起人之一、前行政立法兩局議員李鵬飛說，香港目前發生的事件史無前例，認為要成立獨立調查委員會，以法官為首，用6至9個月徹底找出問題根源。他說委員會有權傳召證人，涉事除警察亦包括男女老少，由監警會調查不足以找出問題根源。

總商會前日發聲明，要求政府撤回《逃犯條例》修訂、成立獨立調查委員會和官員問責。本身是總商會立法會議員的行會成員林健鋒昨說，不贊成成立獨立調查委員會，因監警會已展開調查，若再有另一調查會令警隊忙於應付，無法正常工作。至於「撤回」，林說政府已表明條例「壽終正寢」，即已等於作廢，不應糾纏字句，又認為官員已道歉並承諾改善施政，已屬問責表現。

梁志堅撐 吳宏斌：全面檢討「講得通」

繼總商會後，代表地產商的地產建設商會主席梁志堅接受傳媒查詢稱，個人同意可由大法官領導的獨立調查委員會，就修例事件了解各界看法。中華廠商會會長吳宏斌亦向本報表示，若獨立調查是做全面檢討，如為何多人上街，而非只針對警方問題，認為「講得通」。

專業界別7萬聯署「捉元朗兇徒」

不同界別專業人士昨亦發聲明，要求「捉拿元朗兇徒」及特首和官員下台，聯署至昨午逾7萬人簽名。多個由港大校友成立的關注團體、學會前幹事會和數十港大校友，聯署向校長張翔發公開信，要求他呼籲成立獨立調查委員會。

（反修例風暴）