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元朗襲擊再拘5人 村代表機場被捕 警：新界北3小時接2.4萬報案 遠超負荷

【明報專訊】元朗周日襲擊案，警方昨拘捕多5人，被捕人數至今增至11人。據了解，被捕者之一為屏山坑尾村村民代表、綽號「鬥雞學」的江湖猛人鄧志學，他參與元朗襲擊事件後，昨在機場準備離港時被捕。

明報記者

警方指出，新界北總區重案組人員經進一步調查，前晚至昨日分別於元朗、屯門及機場區再拘捕5名本地男子，年齡介乎39至51歲，涉嫌非法集結。所有被捕者正被扣留調查。據了解，警方稍後會聯絡遇襲者做認人手續，不排除會以不同罪名控告被捕者。

網片：屯門昨3白衣人追打黑衣男

另外，昨晚有多名白衣男子在屯門一帶聚集，網上片段顯示，昨晚在屯門輕鐵新墟站附近良田村外，有3名白衣男子追打一名黑衣男子並在地上拖行。警方接報到場，並向事主了解事件，案件暫列襲擊罪。

警方昨在社交網站上載短片，稱元朗襲擊事件當晚10時半至翌晨1時半，3小時內新界北報案中心共接獲2.4萬個999報案，遠超負荷，又說平日平均每日收到2500個報案來電。警方早前資料顯示，當晚10時45分收到首宗報案，兩名軍裝在7分鐘後到達，但因警力不足要求增援，支援隊伍在首宗報案後35分鐘才到場。

消防當日接12報案 10為遇襲

消防處昨回應本報查詢表示，當晚至凌晨共接獲12宗報案，包括10宗有人遇襲及有人受傷個案，以及兩宗屬善意虛報的火警報案，共出動8輛消防車及15輛救護車處理，最快一宗報案，一輛救護車在電召後21秒到場，最久為一輛消防車在電召後約18分半鐘到場。

另外，警方昨傍晚6時許展開「雷霆19」行動，在元朗八鄉一汽車維修場一貨櫃檢獲600克K仔，另在一木屋及辦公室內檢獲20件武器，包括開山刀、壘球棍、雙截棍等，並拘捕一名42歲本地男子，據悉有14K背景，涉嫌販毒及藏有攻擊性武器，暫未有證據顯示與周日事件有關。警方昨晚亦在炮仗坊一帶的娛樂場所查牌。

（反修例風暴）

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