日韓籲國民避開港示威

日本駐港總領事館昨表示，近期屯門及元朗等新界地方疑發生「無差別」暴力事件（意指隨機施襲），提醒國民留意最新消息，盡量避免到示威地點。韓國駐港總領事館則提醒居港或訪港國民避免到示威地點，又列出元朗、紅磡、土瓜灣將有遊行。公告提及日前元朗暴力事件造成45人受傷，提醒國民如到遊行地點附近，注意若穿黑衣或被誤認是遊行人士，若拍攝活動場面，則可能會刺激遊行人士，另亦可能遇上嚴重交通堵塞、景點或商店休市。

旅界：損國徽觸怒內地客

旅遊界議員姚思榮稱，今年1月至5月入境旅客數字按年升15%，6月時升幅收窄至8.5%，他相信7月將逆轉至出現跌幅。他說元朗暴力事件將影響旅客觀感，僅部分內地自由行旅客會遊元朗，但弄污中聯辦上的國徽，或「踐踏」到內地客的愛國情緒，而本港八成訪港客均來自內地，相信後者影響更大。他指內地客和海外客一向認為本港安全，但連串示威和衝突已動搖旅客信心，冀政府盡快解決社會紛爭，讓市面回復和平。

（反修例風暴）