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葉劉倡派8000元 否認為區選

【明報專訊】新一份《財政預算案》料明年2月底公布，政府尚未展開諮詢，新民黨昨主動約見財政司長陳茂波，就預算案提交多項利民紓困措施建議，包括以免審查方式，向全港18歲或以上永久居民每人派發8000元，料涉款500億元，該黨相信建議能刺激消費，幫助基層市民渡過時艱。區議會換屆選舉11月舉行，新民黨主席葉劉淑儀昨否認提出建議是為了選舉，而是希望幫助生活困難的市民。

財案獻計 信可刺激消費

政府近期因《逃犯條例》修例爭議民望低落，建制派議員、實政圓桌田北辰昨質疑身兼行會成員的葉太的派錢建議，他在facebook發帖文稱：「如果錢可以收買人心嘅話，市民應該會第一時間掉轉頭派番錢畀特首同行會成員。」

葉太說，今年財政預算案的退稅措施，因立法會現正休會，未必能很快通過，即使將來通過，也只是針對190萬名納稅人，眾多毋須交稅的「三無」基層市民未能受惠，故新民黨希望在目前經濟環境惡劣、社會氣氛不好情况下，透過派錢直接幫助市民。

稱不信會用來買頭盔盾牌

對於有網民早前表明即使政府派錢為民情「降溫」，也只會添購反修例抗爭物資，葉太認為不信很多人會拿錢買頭盔或盾牌。

除派錢外，新民黨另建議豁免旅行社、酒店和食肆等一年牌照費；增加卓越獎學金；增撥資源推動應用科技商業化；改善各項流動措施以支援中小微企；以及豁免營業車輛一年內的驗車費等。

（反修例風暴）

相關字詞﹕葉劉淑儀

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