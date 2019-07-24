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元朗人流未恢復 店員：一路做一路震

【明報專訊】經歷周日（21日）晚上西鐵元朗站暴力襲擊後，前日猶如死城的元朗市面昨逐步回復正常，氣氛平靜，惟不少小商戶表示人流較平日少，生意大減三成至五成，中午時分大馬路旁的大牌檔及快餐店未有坐滿，另有商戶因生意淡薄，提早傍晚拉閘。有商戶表示擔心周六遊行引發衝突，當日或不營業。

元朗市中心多個大型商場昨日如常營業，銀行亦恢復服務。綜合多家商戶稱，現時正值暑假，區內人流本身已較少，屬於淡季，但昨日人流更少，生意較平日大減三成至五成。

生意減三成至五成

一間童裝店的負責人說，學校放暑假，平日生意已較正常少兩成至三成，昨日「靜到得人驚，有街坊話唔敢出街……整個上午都無生意」，故傍晚6時左右便關門，較平日8時為早。

本報昨訪問多間店舖，負責人均樂意受訪，但就表示擔心「被黑社會點相」，婉拒拍攝，亦要求不要提及店舖名稱。

位於元朗大馬路的涼茶店，員工劉小姐說該店前日下午關門，幾乎損失全日生意，「平日開到夜晚12點，所以損失好大，今日市面好像回復平靜，但人流較平日少，生意減少三成至四成」 。

她在訪問期間不斷問記者「今日會唔會有事發生」，又稱周日元朗站「見人就打真係好得人驚」，形容至今仍「一路做生意一路震」。

對於周末有市民發起「光復元朗」遊行，有生果店負責人表示理解，但認為「好大機會出事」，仍在考慮到時是否照常營業。

理解周末遊行 但憂易出事

位於YOHO MALL形點商場附近的書店門外貼了反修例標語，負責人葉小姐說若周六有遊行會參加，認為愈恐懼愈要面對，又指不認同警方稱周日事件純屬「打鬥」，認為是「無差別恐襲」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕元朗襲擊

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