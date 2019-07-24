外資商會：衝突損營商信心 籲獨立查 生意跌藥房五成、金舖一成 招聘職位減兩成

國際商會香港區會譴責白衣人

在5月初已表明反對修例的國際商會香港區會昨發表聲明，譴責周日在西鐵元朗站襲擊市民和記者的兇徒，又對多次警民衝突表示深感憂慮，認為有關問題對香港造成嚴重影響，令社會撕裂，市民長期處於焦慮和不滿之中，削弱商界信心。商會呼籲特首林鄭月娥成立由法官領導的獨立調查委員會，檢討導致社會分化的各種成因，包括此次提出修例的方式、公眾諮詢、立法、執法程序，以及市民、政府和警方作出的回應等，認為調查結果有助解決困局，促使社會回復和平。

餐飲業料本月生意跌雙位數

連串衝突影響零售及餐飲業氣氛，餐飲聯業協會會長黃家和稱，近日示威活動令市民消費氣氛減弱，預計行業7月生意跌幅達雙位數，部分位於遊行地區的店舖跌幅更大。他說周一元朗街上店舖幾近全線關門，反映市面氣氛緊張。

港九藥房總商會副會長劉愛國稱，6月整體生意額跌兩成，部分遊客區如尖沙嘴、上水、沙田，生意額跌四成至五成。他相信由於多次有集會爆發衝突，料7月生意額跌勢更劇烈。

周日元朗發生白衣人襲擊市民事件，令區內零售店舖大受影響，在元朗有4間分店的周生生，其大中華區營運總經理劉克斌說，過去兩日區內人流大減，生意額明顯下跌，而本港整體氣氛影響市民及旅客購物意欲，6月生意額按年跌一成，估計7月生意額亦將按年跌一成。太子珠寶鐘表主席鄧鉅明稱在元朗有兩間分店，前日提早下午1時關門，生意額較平日少九成，對本周末的示威暫未有應變方案，相信職員會「執生」。

周一早休 珠寶店失九成生意

759阿信屋發言人稱，周一在元朗及荃灣分別有4間及2間分店於下午暫停營業，店舖主要出售民生及日常食品，社會運動的影響較小，本周末暫未有計劃暫停營業，會因應情况「執生」。優品360回應稱，周一在屯門及元朗共有7間分店關門，昨日則照常營業，部分地區人流比平時少，周六周日會視乎實際情况決定是否關店。一田百貨位於元朗及屯門的分店周一提早關門，其市場總經理（市務部）謝素嫻稱，大原則是確保員工及客人安全，昨日人流已回復正常水平。

人力顧問：一成外資凍結招聘

市道不景令部分公司凍結招聘，安俊人力資源顧問公司董事總經理周綺萍說，與去年同期相比，近期招聘的職位數目約少了兩成，不少正招聘的公司都拖慢招聘程序，以往中、基層職位約一兩周就會邀請求職者面試，現在三四周都未安排面試。她認為有關情况與中美貿易戰及近期本港政治環境都有關。

卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀稱，自6月底約有一成外資公司凍結招聘，雖然對方沒解釋原因，但她估計情况反映外資公司對香港情况有憂慮。環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥說，近期約有兩成至三成公司開始拖慢招聘程序，中層職位最受影響。

明報記者

（反修例風暴）