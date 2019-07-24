外資商會：衝突損營商信心 籲獨立查 生意跌藥房五成、金舖一成 招聘職位減兩成

【明報專訊】修訂《逃犯條例》引發的風波持續個多月，繼香港總商會前日發表聲明呼籲政府撤回修例及成立獨立調查委員會後，代表外資公司的商會之一「國際商會香港區會」（ICC-HK）昨亦開腔，稱近日社會情况已削弱商界信心，籲政府及各界讓香港回復正常運作。有餐飲業及零售業人士均稱，近日衝突影響市道，有遊客區藥房生意額下跌四成至五成。市道不景亦影響招聘，有人力資源顧問稱，近日約有一成外資公司凍結招聘人手。
國際商會香港區會譴責白衣人
在5月初已表明反對修例的國際商會香港區會昨發表聲明，譴責周日在西鐵元朗站襲擊市民和記者的兇徒，又對多次警民衝突表示深感憂慮，認為有關問題對香港造成嚴重影響，令社會撕裂，市民長期處於焦慮和不滿之中，削弱商界信心。商會呼籲特首林鄭月娥成立由法官領導的獨立調查委員會，檢討導致社會分化的各種成因，包括此次提出修例的方式、公眾諮詢、立法、執法程序，以及市民、政府和警方作出的回應等，認為調查結果有助解決困局，促使社會回復和平。
餐飲業料本月生意跌雙位數
連串衝突影響零售及餐飲業氣氛，餐飲聯業協會會長黃家和稱，近日示威活動令市民消費氣氛減弱，預計行業7月生意跌幅達雙位數，部分位於遊行地區的店舖跌幅更大。他說周一元朗街上店舖幾近全線關門，反映市面氣氛緊張。
港九藥房總商會副會長劉愛國稱，6月整體生意額跌兩成，部分遊客區如尖沙嘴、上水、沙田，生意額跌四成至五成。他相信由於多次有集會爆發衝突，料7月生意額跌勢更劇烈。
周日元朗發生白衣人襲擊市民事件，令區內零售店舖大受影響，在元朗有4間分店的周生生，其大中華區營運總經理劉克斌說，過去兩日區內人流大減，生意額明顯下跌，而本港整體氣氛影響市民及旅客購物意欲，6月生意額按年跌一成，估計7月生意額亦將按年跌一成。太子珠寶鐘表主席鄧鉅明稱在元朗有兩間分店，前日提早下午1時關門，生意額較平日少九成，對本周末的示威暫未有應變方案，相信職員會「執生」。
周一早休 珠寶店失九成生意
759阿信屋發言人稱，周一在元朗及荃灣分別有4間及2間分店於下午暫停營業，店舖主要出售民生及日常食品，社會運動的影響較小，本周末暫未有計劃暫停營業，會因應情况「執生」。優品360回應稱，周一在屯門及元朗共有7間分店關門，昨日則照常營業，部分地區人流比平時少，周六周日會視乎實際情况決定是否關店。一田百貨位於元朗及屯門的分店周一提早關門，其市場總經理（市務部）謝素嫻稱，大原則是確保員工及客人安全，昨日人流已回復正常水平。
人力顧問：一成外資凍結招聘
市道不景令部分公司凍結招聘，安俊人力資源顧問公司董事總經理周綺萍說，與去年同期相比，近期招聘的職位數目約少了兩成，不少正招聘的公司都拖慢招聘程序，以往中、基層職位約一兩周就會邀請求職者面試，現在三四周都未安排面試。她認為有關情况與中美貿易戰及近期本港政治環境都有關。
卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀稱，自6月底約有一成外資公司凍結招聘，雖然對方沒解釋原因，但她估計情况反映外資公司對香港情况有憂慮。環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥說，近期約有兩成至三成公司開始拖慢招聘程序，中層職位最受影響。