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居民申周六「光復元朗」遊行 鄉事派要求拒批

【明報專訊】元朗周日發生暴打市民事件後，有元朗居民發起周六「光復元朗」遊行，昨向警方提交不反對通知書申請。本報記者見到昨午有鄉事中人進入元朗警署，並向元朗分區指揮官要求不要發出不反對通知書。

警憂阻輕鐵服務 今午再開會

元朗居民鍾健平昨日向警方提交不反對通知書申請，引述警方擔心遊行隊伍途經大馬路，可能影響輕鐵服務，今午雙方要再開會。他認為周日事件屬恐襲，香港不能再承受多一次，亦不希望再發生不愉快事件，不擔心有遊行者遭襲擊。對於有鄉民聲稱要「保衛家園」，鍾健平說：「希望他們（村民）留在自己條村內，保衛自己條村。」

本報記者昨午在元朗警署外，看到數十名擁鄉事背景的人入內與警方會面，包括十八鄉鄉事委員會主席程振明及屏山鄉鄉事委員會主席鄧志強等，更聽到程振明對着元朗分區指揮官葉劍影說，要求警方不要發出遊行不反對通知。

警方表示昨接獲一宗申請，擬於7月27日在元朗區舉行公眾活動，正按機制處理。

另外，一群香港航空界職員將於周五下午1時起在接機大堂集會，向遊客、航空公司工作人員及機場職員分享近日事件的新聞、影片等，又稱香港空勤人員總工會將代為申請不反對通知書。發起人表示活動由空中服務員發起，預計最少有500人出席活動。

航空界周五集會 機管局盼避免影響運作

空總理事吳敏兒表示，活動為網民發起，空總會協助。她認為讓各地旅客了解香港情况是好事，稱過去航空工會在機場內舉行集會時，機管局都不會留難。

機管局表示，留意到網上有人發起於機場集會，機管局會與機場業務伙伴保持緊密溝通，確保機場運作暢順。機管局期望參與活動者盡量避免影響乘客及機場運作。

（反修例風暴）

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