被問曾否籲鄉事行動 中聯辦部長未回應

曾稱「唔會畀佢哋入嚟元朗搞事」

有市民本周六發起「光復元朗遊行」，回應元朗暴力襲擊事件。新界鄉議局主席劉業強昨被問到會否呼籲新界人面對遊行示威時克制、不要與示威者衝突，他呼籲「所有新界人一定用和平理性手段，保護家園和表達他們的訴求」。他相信警方會維持秩序，但希望各界用冷靜理性方式表達訴求，如示威者到社區令大家有衝突，變成暴力事件，相信警方會將暴徒繩之於法。

劉業強：新界人會和平理性護家園

沙田鄉事委員會昨舉行執委會就職典禮，中聯辦新界工作部長李薊貽、新界鄉議局主席劉業強及多名新界區議員、鄉委會主席出席。劉稱對周日元朗的暴力襲擊事件事前不知情，又說不相信當日著白衣就是村民或黑社會，著黑衣亦不代表是某類人。他稱近來太多信息，他對誰是誰非不能作任何判斷。被問到鄉事派和黑社會是否也「勢不兩立」，他稱不會容許任何以暴易暴、不支持暴力行為。至於警方當晚沒有即時執法，會否擔心新界秩序，劉說聽到很多人擔心，提醒市民出入小心。

（反修例風暴）