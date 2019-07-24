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上節目拍枱離場 門外遭扔鞋斥「黑社會」

【明報專訊】元朗周日晚（21日）發生白衣人暴力襲擊市民事件，建制派立法會議員何君堯事後形容事件是「元朗居民保家衛族」，引起爭議。何君堯昨早出席港台《視點31》直播節目，因不滿同場民主派議員朱凱廸的言論，拍枱離場。他離開港台大樓時遇上多人示威，有示威者向他扔鞋，亦有示威者斥責何是「黑社會」。

朱凱廸在節目上反駁何君堯形容鄉紳是「保家衛族」的說法，強調元朗居民當晚乘西鐵歸家，也無故被打，反問何「你保什麼家，衛什麼族」，朱同時批評何君堯過去曾說要對提倡港獨者「殺無赦」，加上今次鼓吹「保家衛族」，是煽動暴力，要求何向公眾道歉。朱凱廸在節目亦呼籲，市民不要攻擊何君堯的議員辦事處。

朱凱廸提「五大訴求」 何君堯斥「人渣」

節目期間，兩人提及本周六舉行的「光復元朗」遊行集會，何君堯稱所有「光復」字眼背後帶有暴力意味，不斷追問朱凱廸會否呼籲反修例示威者停止光復行動；朱回應政府一日未回應反修例運動五大訴求，示威活動只會持續。

朱凱廸提及反修例運動五大訴求之一「釋放被捕人士」，何君堯即激動地表現不滿，批評朱作為立法會議員，將暴力帶入議會，然後再將暴力擴大至社區，斥責朱「簡直是人渣」，何君堯說罷便拍枱離場，節目因此草草收場。

港台員工斥何「不配做議員」

何君堯離場時，斥責朱凱廸「不配做我們的議員」，畫面後方有聲音向何君堯表示「你也不配」，何詢問對方身分，聲音稱「我是這裏（港台）的員工，我是香港選民」，其後直播中斷。

何否認一家申美國國籍

何及後接受完傳媒訪問離開港台大樓，有多名示威者在大樓閘門外抗議，原本欲上車離去的何隨即走出閘外與示威者對質。有示威者質問有關何君堯一家申請美國國籍的網上傳聞，何君堯否認；他又稱看見有示威者向他扔鞋，回應示威者「要扔扔八號半」、「我對鞋鞋底蝕晒」。有示威者斥責何君堯是黑社會，何反駁「那你便是我最好的兄弟了」。擾攘大約5分鐘後，何君堯乘車離開。

另外，何君堯昨日進入港台前走錯路，到了隔壁的商業電台，商台主持人阮子健指正：「你行錯路呀！」何君堯伸手想和他握手，阮子健雙手合十拒絕。

（反修例風暴）

相關字詞﹕元朗襲擊 朱凱廸 何君堯

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