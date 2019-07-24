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雙親墳墓被毁 何君堯促各方「停喇」 塗鴉碑斷 警列刑毁

【明報專訊】元朗周日晚（21日）發生懷疑黑社會暴力襲擊市民事件，立法會議員何君堯當日與懷疑施襲者談笑握手，之後形容事件是「元朗居民保家衛族」，引起爭議。何君堯已故父母位於屯門的墳墓，昨遭人破壞，墓碑斷裂，墓碑和四周遭塗鴉，寫上「官黑勾結」和「勝和字」等字句。何君堯形容事件「人神共憤」，又呼籲各方「停喇」。警方將案件列刑事毁壞跟進。

明報記者

網上討論區和通訊軟件平台昨午傳出何君堯父母墳墓被毁圖片，其中一張可見有懷疑毁壞者，向被毁墳墓舉出中指。警方昨午4時許接獲報案，稱屯門良田村兩個墳墓損毁，地面和一幅牆壁被塗污，人員接報到場，經初步調查，案件列刑事毁壞，交屯門警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方昨在墳墓附近設立封鎖線，鑑證科人員到場蒐證，包括掃指模。

網上昨就事件有不同傳言流傳，內容涉及指控不同派別的人破壞墳墓。另外，有網民指稱何氏父母墳墓涉佔用官地，據報道地政總署會跟進。

勸涉事者自首 凌晨直播指控朱凱廸支持者

何君堯昨傍晚到場了解情况，他見傳媒時形容事件人神共憤，稱任何問題都可討論，但不需要破壞其父母的墳墓。何君堯形容，真正愛香港的人不會做出類似的事，他勸喻涉事者自首，又形容「天地有正氣」，自己雖然「好嬲」，但會以最平復的心呼籲大家停下來。何君堯發言後未有回應傳媒提問，包括估計誰人涉事。直到今日凌晨，何君堯在facebook直播聲稱民主派議員朱凱廸的追隨者破壞其父母墳墓，聲稱朱包庇破壞者，又稱前面有「生路」及「不生路」，要朱選擇。

建制聯署聲明 斥「抄家滅祖式對待」

建制派40名議員發表聯署聲明，譴責「激進暴力分子」的行為，形容行為「用意惡毒無比，涉及受影響議員整個家族並傷害其感情」，「實在天理難容」，要求警方嚴肅追究犯事者。聲明形容何君堯是「敢言的議員」，稱何「受到抄家滅祖式的對待，這是文明社會之恥」，呼籲各界和平克制，理性對話，勿讓暴力蔓延。

同屬建制派的實政圓桌田北辰昨未有參與聯署，另發聲明強烈譴責破壞墓碑行為，稱此舉「與傷害何議員本人身體無異，猶有過之」。

民主派會議召集人毛孟靜昨表示，未掌握是誰人破壞和為何破壞等資料，故不能評論。反對《逃犯條例》修例的市民發起本周六（27日）「光復元朗」遊行集會，本身居於元朗鄉村的立法會議員朱凱廸，昨呼籲市民在遊行當日「千萬不要將對7．21暴民（元朗襲擊事件）的憤怒，發展成攻擊鄉村、村內祠堂或祖墳的行動」。

朱凱廸籲周六勿毁祠堂「送頭」樹敵

朱凱廸解釋，一旦示威者主動破壞祠堂或祖墳，即是對所有宗族成員宣戰，不管這些人是否黑社會或有否參與打人，屆時各個鄉村領袖都沒有選擇，要報復，「與所有反送中運動的參與者為敵」，反修例者只會「送頭（白白犧牲）」並樹敵，最後政治贏家只是何君堯。

網民昨午亦再發起行動，到何君堯位於屯門和天水圍的議員辦事處抗議，其中屯門辦事處下午2時許已落閘，約20人到場，在鐵閘貼上寫有抗議字句的紙張，並高叫「光復香港，時代革命」口號；天水圍辦事處昨午亦有20人抗議，市民在辦事處門外貼告示貼，其後有警員到場，市民散去。

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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