【Emily】田少：林鄭不下台 港永無寧日 袁彌昌：建制總崩可期

見何君堯同人握手 葉傲冬想爆粗

田北俊2014年促請時任特首梁振英下台，結果被褫奪全國政協委員身分，今次田少再叫特首下台，不過現時佢已無任何公職，唔會再被「搣柴」。有網民形容，唔知田少仲有幾多政治能量，但覺得要靠田少同佢細佬田北辰呢類「開明建制派」，先有能力幫助香港走出困局。另有網民希望田少除咗發帖外，亦可以聯同商界或自由黨黨友，向政府真正施壓。

匯賢智庫政策顧問、容海恩老公袁彌昌亦做敢言建制派，喺fb形容「（建制派民望）一舖（鋪）清袋完都可以再清袋，整個建制總崩可期」，佢話如果中央覺得單靠穩住林鄭月娥同警察就可以穩住香港，「咁睇嚟已經自毁左長城」。

另外，唔少網絡片段顯示建制派議員何君堯喺前晚曾與涉嫌施襲者笑談握手，油尖旺區議會主席、民建聯葉傲冬就睇唔過眼，喺facebook話自己「見到何議員路過熱情握手，（我）差啲講粗口」。