環聯網上查閱服務擬8月恢復

消息指銀公「不反對」環聯新報告

環聯回覆本報表示，過去數月積極與相關機構保持密切聯繫，並加強網上信貸報告服務的保安措施，亦聘請一間信譽良好的第三方機構檢視新系統，加強針對網絡保安的監控，目前正就改善系統方面作最終修改，並將於短期內恢復網上服務。金管局及銀行公會均稱，自去年11月發生懷疑環聯保安漏洞事件後，環聯在過去一段時間積極跟進，提升相關服務的安全性及穩健性，以期於短期內恢復服務。

個人資料私隱專員公署則回覆，環聯出現保安漏洞的事件，仍在做循規調查，完成後，署方會按法例決定是否公布調查結果，現階段未能進一步披露細節。

金融界立法會議員陳振英得悉，環聯原計劃於8月分階段恢復網上查閱服務，但暫未有確實日期，惟他質疑環聯近日又墮入詐騙案，管理能力是否達標，「一定要確定能保障好香港市民私隱資料，才能恢復服務」。

改善網上保安 懷疑入侵即鎖帳戶

另一消息來源則稱，環聯原本想在更早時間恢復服務，但銀行公會不滿第一次遞交報告的內容，才將計劃延遲至8月。據了解，環聯其中一項改善網上服務的措施，是當發現有人在登入帳戶，並輸入了錯誤資料時，系統會立刻鎖定帳戶，環聯職員會致電帳戶持有人，確認帳戶是否遭入侵。