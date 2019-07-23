美報告揭香港環聯被騙1.4億元 議員：保障市民資料能力成疑

環聯稱人為失誤 金管局：已接報

金管局回覆稱，已接獲環聯通報，並得悉事件涉及欺詐，環聯已向警方報案，局方及銀行業界均十分關注事件，會進一步了解事件對環聯保障銀行客戶個人資料，以及恢復網上個人信貸報告查閱服務有沒有影響。銀行公會稱知悉事件，據初步了解，事件並不影響本港客戶資料安全及信貸資料服務。香港環聯發言人亦向本報證實事件。據了解，環聯內部認為墮入騙局是因為員工個人被騙，屬人為失誤。

個人資料私隱專員黃繼兒說，至今未有收到相關的資料外泄事故通報，但會密切留意事件，若接獲涉及個人資料，或涉違反《私隱條例》規定的投訴，定必跟進或主動調查。

美國環聯於本月18日在美國證券交易委員會上載報告，指旗下香港環聯墮入冒認員工及欺詐要求騙局，於本月初通過多次電匯，總共被騙1780萬美元，失款預計會在今年第3季，記錄為一次過稅前開支（one-time pre-tax charge）。報告指環聯自行揭發事件，已即時通報有關銀行及執法機構，並已展開全面內部調查，以確定事件影響範圍及潛在風險，預計事件會增加短期的額外開支，但不希望對業務造成重大影響。

報告指無客戶資料外泄

報告又表示，騙案並無造成客戶資料外泄，環聯至今亦未發現墮入其他詐騙陷阱，但由於案件正在調查，只能對外披露有限資料。報告日期（Date of Report）為本月12日，本報翻查香港環聯官方網站，截至昨晚6時仍未見有相關消息公布。

陳振英：港環聯應主動披露

議員陳振英批評，香港環聯去年底已被揭保安漏洞，並在正計劃恢復網上服務之際（見另稿），如今墮入逾億元的詐騙案，令人質疑公司管理未能達標，保障客戶資料能力存疑，「讓人感到失望」。他認為，香港環聯作為本港唯一信貸資料庫，遇到類似騙案應主動向公眾披露詳情，不應待傳媒翻閱美國的公告，才發現香港騙案的「撮要版本」。

明報記者 梁崇碧