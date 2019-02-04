稱回歸以來最大爆炸品製造廠 控方：檢1.5公斤疑TATP 官拒被告保釋

民族陣綫成員被告 案發前不久辭職

報稱無業的被告盧溢燊（27歲）昨由警車押到法院應訊，他暫時毋須就控罪答辯。控罪指他於今年7月19日，在荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈20樓D室，明知而管有爆炸品。

控方稱警方需時進一步調查，包括觀看涉事大廈閉路電視片段，政府化驗所亦需檢驗DNA、指紋及爆炸品樣本，以及從被告搜出的4部電話和兩部電腦。另辯方透露，被告案發前約一個半月辭職，曾任職機場物流公司的人事部。

據了解，被告在涉事單位外被捕，警員從其身上搜出單位鎖匙及租用單位的單據，亦見被告和業主在WhatsApp上承租的對話紀錄。

單位內，除了十數份共重1.5公斤懷疑製作中的TATP白色粉末放在當眼處，警方另搜獲10支裝有電油的啤酒樽、3支鏹水、1罐電油及雙氧水、小量石膏粉、3個電磁爐、1個工業用雪櫃、3支彈叉、兩把分別長15吋及12吋的刀、一些香港民族陣綫的宣傳品及大量示威常用的保護裝備等。以上化學品均為TATP的原材料，常用於外國恐襲，在網上輕易找到製造方法，需加熱後再冷凍，其性質非常不穩定。

控方稱，警方當日曾在天台及後樓梯引爆，在天台以沙包蓋着大量炸藥，引爆後沙包散開，可見炸藥威力強勁，天台地下的牆角受損，後樓梯亦有熏黑。

據了解，日前（20日）警方再在被告住所搜出1支雙氧水、1支鏹水及兩把分別長10吋及8吋的刀。其後香港民族陣綫發言人梁頌恆承認被告是其組織的成員；消息稱警方將循此方向續調查。另外，警方在上水及荃灣分別再拘捕兩名男子，仍有涉案者在逃，不排除有更多人被捕。

【案件編號：WKCC3068/19】

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