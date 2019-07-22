聲音震動雷射指引 助行器破「凍結步態」

掛褲頭拐杖 記錄數據配合治療

由於柏金遜症對神經系統的影響，令患者有雙腳如同黏在地上的錯覺，形成舉步維艱的「凍結步態」徵狀，增加跌倒受傷的風險。

這款助行器利用機身前方投射的雷射光線去指引步距，配合聲音或震動提示步速，幫助患者克服走路難題。

為方便患者，助行器除可掛在褲頭，也能套在拐杖上使用。禤彥勳還開發了「安行健」手機App，該手機程式可設定雷射、聲音和震動，同時也記錄了患者的步行數據，可配合物理治療等分析用途。

產品擬推歐美 貿發局做盲公竹

除了香港，禤彥勳還有意將助行器推廣到內地及歐美。「英國問題不大，我本身較熟；法國、加拿大等國家可能需要當地認證；內地方面，目前有接觸一些分銷商，但未足夠」。因此，禤彥勳早前參加了由貿發局為本地初創企業舉辦的培育計劃「創業快線」，並獲選為十強企業之一。

禤彥勳直言其實最初無意參賽，因為過去已參加了很多很多，產生厭倦，令他決定改變的原因是，他認為創業快線並非只為贏取獎金那種簡單的比賽，而是會協助入圍的初創企業，安排外訪考察團、出席貿發局在本港和海外的展覽會，以及商務配對等，而人脈及市場開發，正是他現時最需要的東西，「你叫我去內地開拓市場，去哪個城市找什麼人我又怎曉得」，因此他也希望能透過貿發局這支「盲公竹」，協助他找到「對的人」。