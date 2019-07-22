創業發明贏獎項難量產 初企破瓶頸 柏金遜助行器闖出路

明報記者 陳子凌

禤彥勳喇沙中學畢業，是牛津大學博士生，也是年輕發明家，公司主打為柏金遜病人研發的穿戴式機械手套，既有Ironman式外骨骼裝置概念，又有機械義肢用途，令他先後贏得多項發明獎，以及不少科創基金的青睞。一年多前，因產品設計陷入瓶頸，禤彥勳毅然決定暫緩機械手套的開發。「首先是重量，其次是外形，然後還有每個人的手掌大細不同，沒法做到標準生產」，禤彥勳道，「另一問題是價格和市場。手套售價高，而香港的柏金遜病人只有大約萬多人，有能力購買的有限，海外和內地市場又不知怎樣打入」。

開發團隊曾剩自己 被斥騙投資

種種問題湧現，令禤彥勳意識到這個產品仍處於「離地」階段，不能再繼續無止境燒錢，同時合作伙伴面對供樓、結婚等現實原因要轉行打工。最嚴峻時開發團隊只剩禤彥勳一人，以及一堆手套原型。

續開發手套 接代工幫補

「那時聽到不少閒言閒語，什麼騙錢騙投資，再難聽的都有」，禤彥勳憶述那段低谷期，「我只是覺得，不能爛尾，要有交代，而且我不認為這方向會失敗，何况就算什麼都不幹，公司也要交租呀」。痛定思痛，禤彥勳重新為公司定出方向。「手套一定要繼續開發，但不能操之過急，其間要有不同的收入渠道」，而禤彥勳想出來的方法，其實跟不少代工廠嘗試發展自主品牌時的過渡性策略一樣，就是「兩條腿走路」。

禤彥勳指出，公司一方面利用本身科技能力，在外接軟硬件開發的「代工」業務，「還好當年常常參賽和接受訪問，訓練出自己的推銷技巧，對現在傾業務有幫助」；另一方面，禤彥勳也開發能較快推出市面的自家產品，經過一年時間，協助柏金遜病人和行動不便患者復康治療的「安行健」助行器將於9月推出市場，另外兩款新產品也即將面世。

背負社會責任 生產小眾「大眾產品」

禤彥勳強調，仍然會以柏金遜症作市場，除了社會責任的使命感，「如果是大眾市場，初創公司無論從人力財力都無法與大財團競爭」，但小眾市場也要大眾化產品，因此現在MedEXO推出的產品轉走健康科技路線，累積了一定資本後，才繼而開發醫療科技的專業產品。

創業兩年有起有落，也令禤彥勳體會到為何那麼多初創企業因為資金、開發及管理人員、市場等因素下化為泡沫。接下來除了做好產品，科學園給予的3年租金優惠亦很快屆滿，禤彥勳又要開始為租金而煩惱，「或者會考慮搬去中山吧」。

自嘲是公司的CEO、CFO、CTO和COO的「多O人士」，禤彥勳說，如果當日不創業，繼續進修，日後當了大學教授才搞初創「至少找到一批研究生、畢業生幫忙」。是否現在後悔創業？禤彥勳搖頭：「如果有機會重來一次，我還是會創業，重返校園可以是以後的事，不過大前提是要掙夠學費。」