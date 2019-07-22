任職醫療系統34年：一生圍繞應急工作

梁栢賢於1990年代出任衛生署助理署長，主責食安及衛生，他當年首次踏足港督府（現稱「禮賓府」）提出禁止輸入英國牛肉，以解決瘋牛症問題；本地品牌維他奶曾出現「酸奶事件」，在微生物學專家袁國勇的協助下，偵破牛奶盒消毒不當導致交叉污染之謎。

難忘對抗SARS 滿足感「無人可感受到」

他最難忘任職衛生署副署長期間，與港人戰勝2003年SARS疫症，及後協助港府成立衛生防護中心，「那種會心微笑，沒有人感受得到」。至2007年借調醫管局出任質素及安全總監，他對醫療事故頻生感到「好困難」，包括有血癌女病人在威爾斯醫院被打錯針致死；東區醫院殮房遺失男嬰屍體，後來局方推出嚴重醫療事件通報機制。

跨過重重危機，被問到對港府處理反修例風暴有何建議，他稱前線衝突源於政治議題，擔心事件持續引致嚴重傷亡，「政治問題應該政治解決」。特首林鄭月娥於本月初曾說，明白社會對問責制有要求，期望社會給予空間、時間。另一邊廂，梁栢賢則稱問責制仍未得到社會認同，他認為現時港府管治威信「受挑戰」，問題不在問責制，而是如何挑選人才，管治團隊是否廣泛受市民認同。

他說，資歷認證與團隊管治應一脈相承，「如果叫一個腦外科醫生換肝，他不懂……時間不容許我們用時間去表現自己，醫生的環境好清楚，不會一個專科讓另一個專科去開刀。管理如此重要、有風險，盡量不要take risk（冒險）」。