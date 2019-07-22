掌醫管局9年月底退休 自評信任度「一定合格」 梁栢賢認常有錯：錯得快改得快

上任明言解決人手缺工時長士氣低

離任問題未解 「有持續改善」

公務員出身的梁栢賢從突然請辭的蘇利民手中接過「燙手山芋」，於2010年底出任醫管局行政總裁。他上任時明言，首要任務是解決醫院人手短缺、工時長、士氣低三大問題，承認目前問題仍未解決，「這些問題是其他國家都解決不到的，但我們覺得有持續改善及有前景」。

翻查數據，2018/19年度醫管局醫生流失率達6.4%、創11年新高。梁上任初期、即2010/11年度的醫生流失率為5.2%，其後回落至約4%水平，至2015/16年度起流失率持續攀升。他說醫管局「未必處理到目前人手供應，但起碼在現時人手供應下，加一些鼓勵（措施）」，如做滿5年專科醫生升副顧問醫生、豁免32周孕婦當夜更等。過往醫生人手出現負增長，隨着醫學額增加，近年恢復正增長，另有小量新服務；但人口老化、長期病患者增加問題難以解決，「需要時間，有時會滯後」。

梁栢賢接任行政總裁前，任職醫管局質素及安全總監，於2009年推行醫院認證計劃，惟計劃近年被批加重工作量，醫護怨聲載道。被問到認證計劃是否「勞民傷財」，他回應稱，醫療系統要保持醫護的資歷認證（credentialing），以及設備的認證（accreditation），「儀器如何做？感染控制如何做？樣本如何才乾淨？如果沒有認證，好難進行高風險的醫療（程序）」。

承認認證計劃部分程序「畫蛇添足」

醫管局因流感服務高峰，於2017年中煞停認證計劃，正探討新認證模式。他承認推行計劃後沒有適時檢討，令部分程序「畫蛇添足」，「要了解清楚真實目的及好處，執行出現什麽問題，如果調轉來說是本末倒置」。對於公職生涯中曾否誤判，他表示「錯誤的決定日日都有，但我們錯得快、改得快」，「當日推動（認證）時是有心，但民間智慧覺得有問題，我們會暫停及改善，可能你覺得是錯誤決定，但我覺得原則上是好的」，他稱若新模式未能解決文書量大、無法取信於前線，不會貿然推行。

今年初的流感服務高峰再次燃起前線怒火，護士、醫生及支援職系員工相繼抗議，香港大學醫學院長梁卓偉公開批評局方管治架構臃腫，甚至有人提出解散醫管局。醫管局早前成立專責小組檢視行政效率。梁栢賢表示理解前線心情，「一定有些事做得不好」，但醫管局不只照顧病人，亦負責培訓醫護學生，「解散之後如何？如何解散？解散後誰負責誰升職？誰高級？資源如何分配？」

寄語接任者：建立信任 接觸前線

離任在即，他寄語新任行政總裁高拔陞要建立個人特色及管理方式，「用本質去做管理，本質是要建立同事對你的信任，做事不可以太着急，多接觸前線同事」，他說香港過去奉行精英管治，但現時社會發展成熟，相信可在民間找到智慧，值得老一輩反思。

對於如何評價自己受信任的程度，他笑言不會為自己評分，「如果你問跟我工作過的人，包括傳媒朋友，我相信不會一定好高分，但一定好有信心我合格」。