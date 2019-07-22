市建永利街項目 研保育盂蘭活動

昔地區反對 放棄重建

去年政府在《施政報告》提出，市建局將會以重建以外的市區更新模式，探索可促進H19項目地區的活化方案。韋志成表示，市建局已委託顧問就H19項目進行「社區營造」研究，主動聯繫H19社區內不同持份者，透過集思廣益，尋求共融社區的可持續發展方案。

他指出，H19社區具多元特色，區內有不同種族、不同年齡層居民，透過「社區營造」連結地區團體及機構組織，可舉辦跨代互相學習活動，而文化項目亦會讓區內不同國籍、種族居民參與，拉近文化和距離。他又說，每年盂蘭節是H19街坊及周邊居民的大節日，不少已搬離該區的街坊會於盂蘭勝會期間回來參與。這些非物質文化遺產是社區珍貴資源，市建局在保育和活化方面，可透過政府及民間協作，有系統地推動傳承，讓歷史傳統、文化和地區特色延續。

他續稱，H19區內有不少規模細小、分散於不同角落的公園及公共空間，設施欠佳而使用率不高，市建局亦可重新規劃和整合這些空間，以營造社區「聚腳點」，從而活化整個社區。