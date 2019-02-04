炸藥工廈解封 被捕一人今提堂 租戶質疑警說法 「劏房如何藏大量TATP？」

天台引爆痕迹處處

本報記者昨早到場觀察，工廈天台處處留有爆破痕迹。其中機房氣窗被震裂，玻璃碎片散落一地，機房門則震至彎曲，地上留有已爆開的沙包，沙泥紙碎佈滿天台牆壁及喉管，警方包裹物件的證物袋亦遺在地上。

涉案單位位於大廈20樓D室劏房單位，玻璃大門貼有一張下款為「百靈科技香港有限公司」的告示。記者致電該公司查詢，惟未有人接聽。

大廈租戶張先生透露，涉案單位為劏房單位，面積約100呎，有年輕人居住，但他們夜歸，「日間很少碰到他們」。張先生續說，上周三起發現一名身穿運輸物流公司制服男子在工廈「走來走去」，懷疑是探員「踩線」。張先生認為，警方在最敏感情况下稱找到對立陣營者的武器，又說劏房內藏有大量TATP，說法不合理，「這麼細的單位怎會放到這麼大量？不可能塞到入去」。

「獨立聯盟」認成員被捕 譴責打壓

被捕27歲男子盧溢燊被暫控一項「管有爆炸品」罪，案件今日（22日）在西九龍裁判法院提堂；另兩被捕者、同為25歲的侯中宇及鄧梓驄，則被通宵扣查。香港獨立聯盟昨凌晨於facebook發公告，承認其中一名被捕男子鄧梓驄為其組織成員，已交律師跟進；據律師了解，警方有可能以反送中抗爭事件的罪名檢控，未知是否獲准保釋。香港獨立聯盟於公告強烈譴責任何政治打壓，並說「只有真正的民主制度才能平息民憤，再多的拘捕並不會使我們害怕」。

本報向香港獨立聯盟召集人陳家駒查詢事件，他說組織一直主張宣揚政治理念，沒有任何製作爆炸品計劃，當日收到消息後感震驚。他透露，鄧梓驄加入組織一年，現時已有律師與他聯絡，期望今日前可獲准保釋。香港民族陣綫發言人梁頌恆昨表示，需待盧保釋後才可跟進。