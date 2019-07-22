扶貧委員會撥1億 助建兩過渡屋項目

翻查資料，運輸及房屋局長陳帆上月29日表示，會於本月初向立法會簡介資助計劃實施安排，然後向財委會申請撥款，以期盡快提供資助，惟7月1日發生衝擊立法會大樓事件，原定7月9日召開的房屋事務委員會會議取消，暫未知恢復開會日期。

張建宗表示，政府會適時檢討試驗計劃成效，亦會繼續積極擔當協助和促成者的角色，商討如何在政策上拆牆鬆綁，增加過渡房屋供應。

獲關愛基金撥款的兩個過渡房屋項目，其中一個為今年8月底停辦的樂善堂小學，該小學在等待重建期間，推行為期不少於3年的過渡房屋試驗計劃，預計提供約50個單位，受惠人數約180人，需時半年改裝，最快明年上半年入伙，費用約1304萬元。

至於另一獲撥款9992萬元資助的項目，為社聯第二個位於深水埗欽州街的組合屋試驗計劃，社聯已向地政總署申請以為期5年的短期租約方式，租用欽州街西與通州街交界地段政府用地，興建兩幢4層高組合屋，提供約205個單位，預計惠及約420人，預計於今年下半年招標，最快明年底入伙。