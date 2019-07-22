曾蔭權：獄中失眠焦慮 半夜呼找太太 牢內獲不少人支持 「現更堅信要愛港人」

曾蔭權昨以「從信仰角度分享牢中的感受和反省」為題演講，出席者除曾太鮑笑薇、胞弟曾蔭培、胞妹曾璟璇及幼子曾慶淳外，曾蔭權在任時曾擔任特首辦主任的金管局總裁陳德霖、運房局前副局長邱誠武等亦出席。

公職生涯長達45年，曾蔭權昨分享反思，他說過往達成政策目標後，便不期然追逐另一目標，心中無法維持平安；形容判刑或反映天主旨意，「命運巨大改變，定有深層意義」，意識到過往生活物質豐富，天主給予他機會開啟視野。

政策七成支持200萬人不滿 「難道不做？」

曾蔭權稱在港土生土長，香港縱嘈吵人多、空氣污染嚴重，「我就是喜歡此地」。他形容港人真誠，雖易發火卻也明白事理，在獄中時獲不少人支持，有些人在他位居要職時從未見面，欣賞港人在他人困難時顯示慷慨精神。他亦分享出任特首經驗，提及若有政策獲65%至70%支持已相當厲害，但亦有三成、即200多萬人不滿意，「難道不做？」被問到香港當下困局，他只道演講是宗教交流，形容香港是福地定會變好，但過程亦會出現許多問題，強調要有信心。

曾忘聖經比喻激動落淚 須打鎮靜劑

曾蔭權亦分享獄中點滴，稱從未想過成為廉署調查對象甚至被定罪，「深深信奉的道德、公務員誠信榮譽一下子付諸東流」，憶述最初入獄「絕望如影隨形」，一直受失眠、焦慮症困擾，甚至半夜醒來在獄中高呼要找太太；曾因忘記《聖經》比喻而激動落淚，要懲教人員給予鎮靜劑；間中哮喘發作，氣促及強烈咳嗽，長期留在獄中醫院，每日除了離開囚室沐浴外，多留在7平方米的病房。

因身體狀况欠佳，曾蔭權在獄中未獲分發工作，但他在病房內清洗地板，每月可賺得80多元購買郵票。他大量閱讀報章雜誌及書本、每日做伸展運動、掌上壓、原地跑，在囚室邊唸《玫瑰經》踱步千次，每周一次在天台跑步，「非常珍惜看到的陽光、雀鳥的叫聲」，慨嘆以往生活在自由空氣下，「為何不欣賞、以為生活美景是理所當然？」

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