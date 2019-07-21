世衛定義電玩失調 未包括沉迷玩手機

心理學家：沉迷上網應納入定義

註冊臨牀心理學家朱嘉麗認為，難以放下手機的升中學生Cindy（見另稿）很可能已患上「電玩失調症」，雖然她並非沉迷於一個遊戲，但電子產品作為一個工具，當事人可用在遊戲或社交媒體上，並花上大量時間。她說，現時屬世衛定出相關標準的初期，定義有彈性，未必只限於沉迷單一遊戲，相信該定義有調整空間。

至於「打機成癮」年輕化，朱嘉麗說小朋友較易改變，戒癮亦較易，只要給予信心，他們容易重拾自我形象；伴隨成癮行為，通常都是焦慮或抑鬱，小朋友表達情緒能力更高，可以紓解情緒。她說，成年人會以工作來合理化自己依賴手機，同時情緒表達能力弱，反較難戒癮。

精神科醫生：狹窄定義有利針對治療

精神科專科醫生傅子健則認為，狹義上Cindy的個案並不符合「電玩失調症」，因為她沉迷的是手機，而非特定一種遊戲。他解釋，世衛的定義相對狹窄，是為了找出有相同問題的人，為他們提供針對的治療。

傅子健說，未有「電玩失調症」前，打機成癮會被診斷為「衝動控制障礙」，惟此病所涉及的範圍較大。他認為世衛訂出標準，令醫生診斷有更清晰的指引，同時亦可以有更多科學研究，為電玩失調症找出合適的行為治療和藥物。