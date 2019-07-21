機癮求助 小學生急增佔15% 最細7歲 專家：或僅表徵限玩未必有用

明報記者 艾博瑜

女生「24小時不離手」常欠交功課

將於9月升中的Cindy，念小三時開始擁有平板電腦，主要是玩彈珠遊戲、看短片和漫畫等，到小四時開始擁有手機，她形容每日「24小時都拿着手機」，一放學便玩，「邊做功課邊看手機，直到（凌晨）兩三點」。Cindy曾因太夜完成功課，翌日要請假兩小時補眠，亦曾因欠交3次功課而留堂20日，不過仍無改她機不離手的習慣。

為阻女上網 母丟路由器出街

Cindy與母親常因玩手機起衝突。Cindy憶述最嚴重的一次，是媽媽責備她不做功課，她把自己鎖在房間內，「媽媽不知哪來的力，把門踢爛」。媽媽為了令她不再玩手機，可謂「用盡奇招」，試過外出買菜時把用來上網的路由器或她的手機帶在身上，甚至曾在2樓把路由器掉到街上，但Cindy的情况卻未見改善。

其後，媽媽向專業人士求助。2017年11月，Cindy正式接受香港基督教服務處網絡沉溺輔導中心的輔導。負責跟進Cindy個案的許姑娘察覺，Cindy沉迷手機與其學業有關。

溫習數學會手震 玩手機減不安

Cindy在班上成績不俗，中文科成績更是班上前列，惟數學科卻經常不及格。Cindy形容自己溫習數學時會手震、思緒混亂，因此她玩手機來減低不安情緒。

現時Cindy仍依賴手機，許姑娘經常邀請她到中心一起玩桌上遊戲和溫習等，「只要有別的選擇，Cindy便可把手機忘記」。Cindy則說，希望可以逐漸減少對手機的依賴。

衛署調查：最常1歲開始接觸手機

網絡沉溺輔導中心主任鄧震宇稱，打機及網絡沉溺有年輕化趨勢；中心每年平均有120至140個新個案，在2016年前，當中只有一兩個小學生個案；但至去年，小學生個案佔15%，年紀最小的只有7歲，是個升讀小一的男生。

據衛生署「使用互聯網及電子屏幕產品」調查，2014年受訪小學生中，有3.2%表示每日花3小時以上上網，2017年則有13.1%，即3年升近10個百分點；而2017年的調查顯示，學前兒童開始接觸智能電話的年齡中位數為1歲（見表）。

鄧震宇說，年輕化趨勢歸因於手機、平板電腦在各年齡層普及，以及家長的求助意識增強。他強調，青少年沉迷手機的因素包括自我形象、社交生活、興趣培養及家庭關係，要解決問題，不能單靠限制青少年的手機用量，還要從這四方面入手，為他們尋找其他減壓方法。