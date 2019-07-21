曾稱剪鋼筋已修正 港鐵報告揭不符實

開鑿檢查 同位置6支3剪

港鐵稱於2015年12月在紅磡站發現月台有5支鋼筋被剪短，事後承建商禮頓向分判商泛迅發出不合格報告，港鐵過去多次回應事件時均表示，有關情况已被修正。不過，港鐵最新報告披露，去年12月至今年4月在紅磡站鑿開石屎檢測鋼筋接駁，其間重新檢查2015年發現剪鋼筋的位置，檢測到6支鋼筋，當中3支被剪過，而其中兩支的螺絲頭幾乎全被剪去，只有3支鋼筋有按要求扭入螺絲帽。

港鐵報告指出，2015年發出不合格報告後，或未有做好補救工作，又認為在同一位置未妥善接駁的鋼筋比例高，令人對有關工序的質量控制系統產生質疑。不過報告認為，有關情况是局部問題。

沙中線局部通車 議員倡設接駁巴

此外，政府及港鐵日前公布沙中線局部通車方案，「屯馬線一期」、即大圍至啟德段會在明年首季通車，餘下的啟德至紅磡段目標是2021年底前通車。民建聯多名成員昨與港鐵商務總監楊美珍會面，他們稱，九龍城一帶居民一直期望沙中線通車後可改善當區交通，對於土瓜灣站及宋皇臺站要2021年底才能通車，感到失望。

民建聯九龍城區議員潘國華說，在會上要求港鐵為土瓜灣及附近一帶的居民提供巴士及小巴轉乘港鐵優惠，以及要求港鐵安排接駁巴士，接載未開通車站附近居民到啟德站或何文田站。他說港鐵表示會考慮。