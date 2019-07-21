同列書展推介作家 倪匡讚有創意

陳浩基笑言《外天樓》集科幻推理於一身，故事開首是3個男人在垃圾站找到缺頁鹹書，後來有密室殺人事件。他說得興起，又推介篠原健太的漫畫《彼方的阿斯特拉》，故事講述未來有一班學生坐飛船到外太空露營，卻被一光體掃至遙遠行星，要設法回家。

受訪當天，他帶來杜漸1990年代出版的《偵探推理小說談趣》，那是他念中七時的偵探入門書，從中認識陳舜臣、森村誠一等名家。書頁早已泛黃，他現與杜漸同列書展年度主題的推介作家，深感榮幸，「說是受寵若驚似很老套，卻確有感覺似是僭越了」，但他深明較年輕一輩的香港推理小說家裏，就數自己走得最遠。

昔讀杜漸入門 今並列感僭越

書展常推介倪匡，陳浩基說本港缺培養新血的土壤，貿發局主辦的書展始終是以經貿為主的文化活動，「講得衰叫交差，講好聽就叫顯示活動辦得很成功」。他說貿發局不熟悉文藝界，沒時間深入研究，以致書展不能以藝術角度出發，內容淺薄，若想推動代理文化經貿，亦缺熟悉文化知識及業界運作的人，所以他指香港書展不可能如德國法蘭克福書展般做到版權買賣。

書展經貿為主 缺土壤培養新血

他認為本港向來以金融商業掛帥，講求短期回報，「講到西九（文化區）很厲害，但相對是很遠、很高大，最簡單如我做作家，我不會覺得我與西九有關」。他說香港欣賞的是「羅浮宮式藝術」，不是街頭塗鴉，香港人看藝術會到藝術館，不在街頭巷尾。