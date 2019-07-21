【周日人物】虛實交錯 陳浩基筆下情節應驗 港版東野圭吾 舊作預言警光環褪色

陳浩基的靈感來自日常，隨便就能杜撰出推理小說情節，推演示威者與警察的恐懼。有人形容他是港版東野圭吾，他無疑是本港最銷暢的推理小說家；他不介意修改部分作品內容，以打入內地市場。如同一本推理小說，如此鋪陳，那作者的葫蘆裏賣的是什麼藥呢？

文：羅嘉凝

圖：李紹昌

陳浩基來到西營盤第二街的餐廳，身上T恤印有「Hogwarts（霍格華茲）」旗幟，以為他是《哈利波特》迷，他解釋那只是件穿了多年的平價衫。一般人會形容《哈利波特》是兒童奇幻小說，但他將《哈》納入推理類。2008年轉工空檔時，他以童話《藍鬍子》為藍本，寫出偵探故事，在台灣徵文比賽獲獎，踏上作家路。

至今出版逾10部作品，每逢警民衝突，就有網民重提他2014年出版的《13‧67》，書中寫「真正影響市民對警方觀感的，是政治事件」、「警隊的光環業已褪色」，如今看來非常應景。他說10多年前在討論區上見紀律部隊中人「呻」要跳槽、擦鞋仔升職等，窺探到警察的打工仔心態，失去保護市民的使命感。2011年時任國家副總理李克強訪港，有身穿「平反六四」T恤的街坊被抬走，警員涉阻擋傳媒拍攝，時任警務處長曾偉雄以「黑影論」解釋，陳浩基當時「感覺到架車駛往懸崖，預視到會墮崖」。

憶曾偉雄黑影論 「預視會墮崖」

《13‧67》寫警隊變遷，「現在常說做警察亦是打份工、收order（指令）做事，不是考慮為市民服務，這落差就是問題，而最大問題是這班人由『散仔』升做中層，中層升高層，整個體制就腐敗了」。對於近日警民衝突，他認為警察可能怪示威者徒添工作量，又或者薪高糧準的警察不覺香港要變革，另當然有部分警察覺得要除去暴徒，維護法治，「但法治重點不是一方以法律作為依據去管治你，而是人民認為這套法律合理，所以合作，雙方才有法治，否則只是封建時代的統治」。他形容那猶如《1984》式的「雙重思想」，為維護法治而打示威者，卻又明知打示威者將激發更多人破壞法治，警員要自我催眠，去接受兩種互相矛盾的思想。

感恐懼蔓延 憂港「北愛化」

市民見警員毆打已倒地的示威者，斥警察「殺得性起」，陳浩基卻認為那是出於恐懼，怕示威者身懷武器；而恐懼驅使一個人反常，示威者恐懼「送中」，怕同伴被打被捕，那恐懼蔓延至同伴及社會，他擔心這恐懼或趨向「北愛化」。1972年，北愛爾蘭德里遊行，英軍恐懼愛爾蘭共和軍混入施襲，於是開槍，造成14死13傷，事件被稱為「血腥星期日」（Bloody Sunday）。陳浩基說不希望香港走到那一步。

陳浩基沒參與反修例示威，只上網了解，在家中推演，部分片段成為他的寫作靈感，若要寫入作品，則需時沉澱。寫推理小說，在他心中如「鋪地氈」般需預先定尺寸、形狀、框架，「否則鋪完有隻角突起，勉強壓平亦只會令另一隻角飛起」，劇情犯駁，隨時要重寫。

改舊作 盼打入內地啟蒙讀者求真

他近來修改《網內人》和《遺忘．刑警》，並非因情節犯駁，而是為通過內地審查，冀打入內地市場。「推理小說是找尋真相的一種類型小說，找尋真相是推動自由民主的基本概念，若內地讀者感興趣、想受啟蒙，我不借機推廣，豈不是很蠢？內地某類電視劇不可開拍、某些小說不可寫，自由度愈縮愈窄，趁推理小說受打壓前，不是應該吸引更多讀者去理解這理念嗎？」

作品承載他的理念，他不斷構思各樣情節，會否真想過殺人呢？他笑言：「思考怎做不代表會做，否則所有男人都是強姦犯了。」他說是因深知不能殺人，才會任意幻想，推理小說作家的道德心其實很高，否則不會找尋真兇，寫的只會是犯罪小說。訪問後，他推門離開餐廳，轉頭就問：「你想知這附近的殺人事件嗎？」