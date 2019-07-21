社會政治議題書熱賣 樂文書展生意升 三聯中華跌

今日民陣遊行終點在灣仔，對於在灣仔會展舉行的書展有否影響，貿發局昨回應，會密切留意遊行情况，確保參觀書展者可如常進出，在有需要的情况下，將立即通知參展商最新安排，並會透過網站及媒體通知市民。

大學生購反修例書：想知真相

反修例示威帶旺了政治議題書，來自澳門的李小姐表示，家人想買《我是記者—六四印記》，但在六四紀念館得知售罄，故到書展買。她另買了有關反修例的《六月危城》，並稱澳門較少反修例報道，盼多了解。大學生Antonio和Winnie昨也一起買了這兩本書，Antonio說：「6月是佔中後最重要的一段歷史，記者好偉大，影到普通市民見不到的，我們想知真相。」

白卷：反修例書最好賣

毛記葵涌攤檔昨午約1時人頭湧湧，旗下白卷出版社出版經理霍小姐稱，今年生意較上年好，有關反修例的《自由係……》最好賣，前日早上已售罄，加印版料周一送到。她又說，《你個教育制度壞咗呀！》和《你個醫療制度壞咗呀！》銷情亦好，估計現有氛圍令人對社會議題書感興趣。

原預計今年生意差的樂文書店負責人林女士昨亦稱，今年書展生意暫比去年升1％至2%，尤以社會或政治議題書較暢銷，當中以《我是記者—六四印記》最好賣，另外眾新聞出版的《六月危城》銷情亦十分理想，「昨天才返貨幾百本，昨天已賣出100本」。

商務稱生意額與去年持平

不過，「三中商」的生意狀况卻不同。三聯書店營銷及市務經理高啟發稱生意比去年少了約5%，有感書展首日比去年同期人少了，且顧客買書數量亦減。他說會盡量做，不太擔心今日遊行影響，指隊頭行完後可來書展。中華書局副總編輯黎耀強亦稱首兩日人數較少，生意額較去年暫少了數個百分點。商務印書館副經理莫逸風則稱人流及生意額均和去年持平。

「三中商」曾成為反修例示威者的抗議目標，該3間書店都表示近日示威影響不大，其中三聯指看到顧客對示威者反應不大。