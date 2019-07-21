酒店業旺季預訂減 譚惠珠：街上打架不能解難

出席集會、有「蘭桂坊之父」之稱的團結香港基金理事盛智文稱，剛從美國返港，當地人都問起香港情况，因從媒體所見香港是一片混亂，認為經濟衰退下，若持續有暴力事件，會對就業市場和下一代造成影響，籲港人團結。

同場的香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠稱，自6月12日後陸續有旅行團取消，旅業生意額挫三分之一，籲市民向暴力行為說不，別讓香港亂下去。

6月入住率跌 7月未見好轉

姚思榮說，酒店業界反映6月入住率和房價跌，收入按年減一成，以往是「五窮六絕七翻身」，今年7月情况卻未見好轉，入住率按年下跌約5%，房價亦跌一成，而現時8月的酒店預訂率只有兩三成，對比去年同期預訂率已達五成。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧則於商台《政經星期六》表示，近期示威沒影響6月生意，但有旅客或旅行團取消預訂，相信影響會滯後，而首當其衝的是招待旅行團的公司，連帶影響旅遊巴司機、導遊、餐飲零售及酒店等行業。他建議政府先緩和社會氣氛，再設法解決問題。

九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌亦稱，因中美貿易戰及人民幣貶值，6月份零售額平均下跌超過10%，連串示威及暴力事件亦明顯打擊市民消費情緒，憂影響持續至整個暑假。

（反修例風暴）