酒店業旺季預訂減 譚惠珠：街上打架不能解難

【明報專訊】連串示威對旅遊及消費市道的影響逐漸浮現。繼旅遊業發展局公布上月旅客升幅放緩，旅遊業界議員姚思榮稱，7月原是酒店業旺季，但本月入住率卻按年下跌，而8月的預訂率亦遜預期。基本法委員會副主任譚惠珠昨在「守護香港」集會呼籲用暴力衝擊的人，不應影響他人生計，「最後惡性循環會是你自己受」；又說在街上打架、打爛香港不能解決問題。
出席集會、有「蘭桂坊之父」之稱的團結香港基金理事盛智文稱，剛從美國返港，當地人都問起香港情况，因從媒體所見香港是一片混亂，認為經濟衰退下，若持續有暴力事件，會對就業市場和下一代造成影響，籲港人團結。
同場的香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠稱，自6月12日後陸續有旅行團取消，旅業生意額挫三分之一，籲市民向暴力行為說不，別讓香港亂下去。
6月入住率跌 7月未見好轉
姚思榮說，酒店業界反映6月入住率和房價跌，收入按年減一成，以往是「五窮六絕七翻身」，今年7月情况卻未見好轉，入住率按年下跌約5%，房價亦跌一成，而現時8月的酒店預訂率只有兩三成，對比去年同期預訂率已達五成。
香港旅行社東主協會會長葉慶寧則於商台《政經星期六》表示，近期示威沒影響6月生意，但有旅客或旅行團取消預訂，相信影響會滯後，而首當其衝的是招待旅行團的公司，連帶影響旅遊巴司機、導遊、餐飲零售及酒店等行業。他建議政府先緩和社會氣氛，再設法解決問題。
九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌亦稱，因中美貿易戰及人民幣貶值，6月份零售額平均下跌超過10%，連串示威及暴力事件亦明顯打擊市民消費情緒，憂影響持續至整個暑假。