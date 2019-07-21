反修例市民及一周一行客參與集會

有深圳旅客昨經「一周一行」來港，到守護香港集會「撐警撐祖國」，該旅客稱在內地看到香港新聞，得知有警察手指被「叛徒」弄傷。被問如何看修訂《逃犯條例》，該旅客未有回應，記者再詢問怎樣看警察和示威者雙方行動，另一人從旁插話，該旅客開始一言不發。

有市民稱「好憎啲暴徒」

出席集會的市民梁小姐反對設獨立調查，「好憎啲暴徒……沙田簡直是將警察往死裏打，警察應該重拳出擊，把他們全部捉起，不應容忍」，又認為「暴徒」先「郁手」，並指沙田衝突有人用鐵通等襲警時，警察應開槍示警。

另一市民曾小姐稱起初也支持反修例，但及後認為示威者已變質，又稱對「連儂牆」寫有「好仔不當差，當差死全家」內容反感。她認同成立獨立調查委員會，「所有人動手先也是不對」，但稱警察執法是他們的責任。

赴集會同時 支持設獨立調查

集會後，數十名拿着垃圾鏟等工具的清潔公司工人到場清理標語牌、紙張等。記者發現在立法會道停泊了一輛客貨車，車身印有「利興環境服務有限公司」，公司標誌與多名現場清潔工人帽上標誌脗合。

其中一名工人稱，該公司一向駐場負責清潔添馬公園，因應集會調動50人清潔，另設加班費，「所有垃圾一點也不可以漏」。

（反修例風暴）