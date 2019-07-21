赴守護香港集會 曾鈺成籲準備「長期奮鬥」 高永文：憂獨立調查令警不敢執法

大會：31.6萬人 警方：高峰10.3萬

集會昨午5時開始，2時已有主要是中老年的白衣人到場。集會時人潮一度由添馬公園延伸至中環軍用碼頭、添美道近立法會外，集會開始半小時起有人離去。大會宣布昨有31.6萬人參加，警方稱集會最高峰期有10.3萬人。上月撐警集會大會稱16.5萬人出席，警方稱最高峰有5.3萬人。

參與者昨齊叫「守護香港、全民加油」、「阿sir、madam我哋支持你」等口號。建制派人士輪流上台發言，首度站台的前律政司長梁愛詩說，自己已年老應享福，但有人「搞到香港咁亂」要出來守護。

梁愛詩：搞到港咁亂 要出來守護

曾鈺成說，香港處於回歸以來最嚴峻局面，一國兩制受到最嚴峻挑戰，他說破壞兩制的人不擇手段和狡猾，呼籲要有長期奮鬥的打算，以堅決行動守護香港。全國人大常委譚耀宗高呼「一國兩制對我們最好」，指香港經濟持續發展與一國兩制有關，有人破壞兩制就要反擊。

高永文則稱近日暴力不斷升級，不可因自以為正確的原因而不擇手段。他續說對有人提出獨立調查的訴求感到十分擔心，因這是由使用暴力的人提出，若此時做獨立調查會發出錯誤信息，令執法人員不敢執法。警務處前處長鄧竟成稱，沙田衝突中有警員眼、鼻骨裂，社會一小撮人做了是非不分的違法事，呼籲警隊團結，繼續以「打不死」精神服務市民。

港大深圳醫院院長盧寵茂台上讀出約200名醫生簽署的「毋傷害 護香港」聲明，願港人團結守護受傷了的香港，聯署名單包括高永文、霍英東兒子霍文遜、港區全國人大林順潮、港島東聯網前總監劉楚釗、醫學會副會長林哲玄等。

科大經濟學系前系主任雷鼎鳴稱暴力升級嚴重破壞經濟，不能排除有恐怖襲擊，呼籲現在開始對暴力說不，支持警察嚴格執法。

呂秉權提醫局查開錯腦 反駁高永文

公民黨黨魁楊岳橋驚訝高永文說出上述說話，並指其前同僚也促設獨立調查委員會，是不想再讓警方站於風眼、社會想知警方有否濫權等，強調「不應再為所謂士氣攬住他們（警方），會『愛你變成害你』」。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權昨在facebook表示，高永文任食衛局長時，醫管局曾設獨立調查委員會調查開錯腦，若按高所言，「咁當年成立獨立調查委員會查醫生，醫生是否就不敢做開腦手術？」

另外，央視晚間新聞聯播昨報道集會，新華社昨發時評，稱香港的「沉默大多數」開始發聲，並指過去一個月香港發生一系列有預謀、有組織的暴力行徑，公然踐踏法治，打破香港的祥和安寧。

明報記者

（反修例風暴）