教大張仁良：7‧31與學生公開對話

教大生斥張缺席學生悼念會

張仁良和署理校長呂大樂與5名學生代表會面前，全體站立點哀1分鐘。教大學生會臨時行政委員會內務副會長吳嘉兒稱，早前學生自發辦兩場悼念會，張仁良均缺席，在學生情緒最低落時沒出現，冀急切定出公開對話日期。學生代表隨後宣讀多則同學意見，質問張仁良獲頒授銀紫荊星章時，有否代學生向特首林鄭月娥表達五大訴求，又指校方派保安員看守民主牆、登記同學身分甚至阻止張貼，散播白色恐怖，擔心警方隨時闖入校園，亦關心若有同學被捕，校方將如何協助。

張仁良稱正在放假，但早有慰問死者家人及提供支援，期望透過溝通解決同學疑難，可安排在7月31日公開對話，並將逐一約見舍堂和系會，「整個8月晚上都可以，無論公開見與否，誰想見我，我都會見」，盼大家平心靜氣理性溝通，冀政府用最大誠意回應社會訴求。

他又稱不介意代同學向林太表達意願。若有同學被捕，他說校方參考佔領運動時做法，正找舊生義務提供法律援助。

會面約1小時後結束，張仁良動身往盧同學喪禮。吳嘉兒會後指校方態度欠真誠，重申學生不接受在政府未回應學界兩大前設下與特首會面，籲政府撤回檢控示威者。

（反修例風暴）