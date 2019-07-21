拆局：勸自首不涉修例 建制稱較可行

稱與「引渡」有關方案均難行

據悉，潘曉穎父親在政府宣布「暫緩」修例後，上月底去信林鄭月娥，提出4個方法期望為女兒討回公道，包括以「單次個案處理」方式，賦權香港法庭審理；以「行政指令方式」移交陳同佳；賦予香港法庭域外法權；以及勸陳同佳到台自首。政府其時回應稱，不適宜公開與受害人家屬聯繫的有關事情。

有建制派中人說，按現時氣氛，即使由泛民、工黨立法會議員張超雄提出以私人草案修訂《逃犯條例》，亦被輿論譴責至不得不「即日自撤」，故認為與「引渡」有關的方案均不可行。該人又估計，政府如採納公民黨楊岳橋提出的域外法權等方案，則顯示當初堅持修定《逃犯條例》為唯一方案的說法站不住腳，在此社會氣氛和政治環境下，勸說陳同佳主動歸案是不涉及修例，亦不涉及外交引渡的較可行方法。

然而該建制中人稱，若以政黨身分勸疑兇自首，或會予人施壓或威迫利誘之感，故認為要盡量將與疑犯交涉過程保密，小心處理。

明報記者

（反修例風暴）