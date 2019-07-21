蔣麗芸勸陳同佳赴台自首

台陸委會：未接陳投案表示

陳同佳於7月12日與蔣麗芸會面。蔣麗芸表示，該次探訪是7月初以立法會議員身分去信懲教署申請，她與陳傾談了約40分鐘。但因會面內容可能涉及私隱，須小心處理，有進一步決定後會再知會公眾。據了解，蔣麗芸有游說陳同佳赴台自首，消息人士拒透露陳同佳當時反應。

毛孟靜張超雄稱考慮探訪

民主派召集人毛孟靜表示，民主派議員3、4個月前已討論到懲教所勸陳同佳到台灣自首，但暫未有泛民議員成行，她個人會考慮申請探訪。工黨張超雄考慮申請探訪陳同佳，了解其想法，但他稱在無引渡協議下，台灣有死刑的問題不知如何處理，需徵得陳同佳同意，再找律師協助。

台灣國立政治大學法律學系專任教授楊雲驊接受本報查詢表示，按台灣的司法制度，法庭獨立審理案件，不會參考其他與案無關的因素，故「沒有辦法、沒有機制能夠給他（陳同佳）一個不判處死刑的承諾」。楊雲驊表示，按台灣《刑法》，殺人者可被判死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，但陳同佳的案件，由於他殺害一人，加上如他自願到台灣投案，顯示有悔意，經精神鑑定證明他沒有殘殺人類的傾向，「一般不會判以死刑」。

（反修例風暴）